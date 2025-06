TPL Linea, al via due giornate di crescita “per una mobilità che evolve”

Savona. TPL Linea spinge l’acceleratore sul percorso di rilancio e trasformazione avviato negli ultimi mesi: dopo l’approvazione del nuovo piano industriale, che rappresenta la mappa strategica

per l’innovazione, lo sviluppo e l’efficientamento della società di trasporto pubblico locale, arriva ora un segnale concreto sul versante delle competenze interne.

Questa mattina si è svolta la prima delle due giornate formative dedicate al personale apicale dell’azienda: un momento pensato “non solo per approfondire gli strumenti di gestione e controllo, ma

soprattutto per consolidare una nuova cultura del fare, improntata a leadership condivisa, responsabilità diffusa e visione sistemica. L’obiettivo è tradurre l’affidamento in sostanza, con un’azione strutturata che metta davvero al centro le persone. Perché se l’azienda evolve, è solo grazie alla crescita delle donne e degli uomini che la compongono”.

“Il management, in particolare, è oggi chiamato a rispondere a sfide sempre più complesse, che richiedono competenze integrate, capacità di visione, ma anche strumenti concreti per monitorare,

valutare e indirizzare le azioni in coerenza con gli obiettivi conferiti dai soci al consiglio di amministrazione. La formazione proposta non è accademica, ma operativa, capace di ‘fare sistema’ per generare valore non solo all’interno dell’organizzazione aziendale, ma anche nel servizio reso al territorio”.