Tpl, anche le organizzazioni sindacali di base aderiranno allo sciopero generale nazionale del 20 giugno

Savona. Venerdì le organizzazioni sindacali di base presenti in TPL Linea “hanno aderito allo sciopero generale nazionale del prossimo 20 giugno per denunciare le gravi conseguenze delle azioni di guerra a livello internazionale e le ricadute sui servizi che arrivano ora anche a livello locale”.

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di Base CUB, USB, SGB, con il sostegno di SIAL-COBAS “hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore per il prossimo 20 giugno. Contro: il genocidio dei palestinesi, l’invio di armi a Israele, il riarmo e la guerra, l’aumento delle spese militari, l’economia di guerra, lo sfruttamento, la precarietà, i morti sul lavoro.

Per: la pace, gli investimenti per la sanità pubblica, la scuola, i trasporti il welfare, l’aumento di salari e pensioni”.

Le segreterie Provinciali di CUB Trasporti e SIAL-COBAS aziendali – sottolineano le Organizzazioni Sindacali dell’azienda di trasporto savonese – “sostengono l’iniziativa, denunciando come queste scelte ricadono pesantemente su tutti i lavoratori, e anche nella nostra azienda dove la carenza di finanziamenti da anni denunciati, fa ricadere sui lavoratori forti pressioni con richieste di lavoro straordinario, mancanza di assunzioni, mancanza di adeguamento delle buste paga, insufficiente manutenzione degli autobus, mancato rinnovo del parco autobus, negazione ferie per cui – concludono – invitano i lavoratori di TPL Linea a partecipare all’iniziativa di sciopero di 24 ore: da inizio turno alle 5.00, dalle 8.30 alle 17.30, dalle 20.00 a fine turno”.