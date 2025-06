Tour Cia Savona: “Burocrazia, costi e accesso ai finanziamenti ostacoli allo sviluppo delle aziende agricole”

È iniziato il tour di Cia Savona tra le imprese della provincia, con una serie di visite e incontri programmati nelle aziende agricole del savonese.

Il presidente provinciale Sandro Gagliolo, assieme al direttore Gianluigi Nario, hanno fatto tappa nelle prime tre realtà produttive della provincia, incontrando i titolari per ascoltare direttamente da loro le problematiche operative che vivono ogni giorno nella gestione aziendale.

Il primo incontro ha visto protagonista l’azienda florovivaistica di Fabio Mantica ad Albenga, con dipendenti e specializzata nella produzione delle piante aromatiche.

Il secondo appuntamento ha riguardato, invece, l’agricampeggio “Le Coccinelle” di Maria Grazia Brunetta, ad Albenga, una impresa a conduzione familiare immersa nel verde nella regione di via Ponte.

Infine, visita all’azienda vitivinicola di Giulia Dell’Erba, nata da circa sei anni dall’idea della titolare di aprire le vigne al pubblico, organizzando visite in campo e aperitivi in vigna con degustazione di prodotti tipici del territorio: la titolare è laureata in architettura del Paesaggio.

“Stiamo dando voce anche alle piccole aziende del nostro territorio e questo viene apprezzato e riconosciuto come impegno di Cia Savona per rappresentare al meglio le filiere agricole” affermano il presidente Gagliolo e il direttore Nario.

“Un confronto diretto con le nostre realtà produttive in tutti i comparti, che vuole potenziare la stessa azione sindacale di Cia Savona sui tavoli istituzionali e definire le azioni necessarie alla tutela e al rilancio del settore agricolo”.

“Gli adempimenti normativi e burocratici, l’aumento dei costi di produzione, così come l’accesso al credito e le possibilità di usufruire dei canali di finanziamento e contributo, a vario livello, previsti per il mondo agricolo, rappresentano le criticità maggiormente evidenziate dai titolari delle imprese sentite”.

In questi giorni e nelle prossime settimane sono calendarizzati altri incontri nelle singole aziende.