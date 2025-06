Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: il riassunto di ottavi e quarti di finale

Cairo Montenotte. Termina anche questa penultima giornata del “Torneo Internazionale di Cairo Montenotte”, si avvicina quindi l’ultima giornata del torneo. Domani infatti, con le semifinali e la finale, si scoprirà chi vincerà il torneo organizzato dal club gialloblù. Intanto, andiamo ad analizzare gli scontri della giornata di oggi, per capire dopo ottavi e quarti di finale chi ha meritato l’accesso alle semifinali.

Match delle 9.30. Gli ottavi di finale iniziano subito con Novara-Djurgardens. La spuntano gli italiani alla lotteria dei rigori dopo uno 0-0 veramente combattuto e bloccato. In concomitanza passano anche l’NK Istra, che si impone per 2-0 contro il Monaco. Sconfitte anche Ospedaletti e Cairese, la prima per 2-0 contro il Montignoso e la seconda di misura per 1-0 contro il Valle Agno.

Match delle 10.35. La Sampdoria avanza e dimostra di essere una delle squadre da battere del torneo, sonoro 1-3 contro la Sampdoria. Passa anche la vincitrice in carica della competizione, la Juventus batte 3-2 i Glasgow Rangers. Passi falsi della Cairese giallo/blu che inciampa per 3-1 contro la Cheraschese e del Legino che perde contro l’Union Gorla per 3-2. Brutta batosta infine per il Celle Varazze, sconfitta per 14-0 contro il Micri.

Match delle 11.40. Il Monza continua a tenere testa e si impone per 1-0 contro il Targu Mures, come anche una straripante Hellas Verona che segna sette reti contro il Vipo Trento. Il Vado vince con un gol di scarto per 2-1 contro la Capriatese. Il ‘derby’ savonese tra Pontelungo e Pietra Ligure se lo aggiudicano i granata, vincendo 2-0. Ancora una sconfitta per il Bogliasco, che perde 2-0 contro il Sisport.

Match delle 12.45. Solo due match nell’ora di pranzo. Il Como batte il Ligorna per 3-1 ed il Bologna passa ai rigori contro la Rappresentativa Piemonte VDA dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, terminando così gli ottavi di finale.

Ottavi di finale, incontri per il 1^ al 16^ posto:

Novara 0 – 0 Djurgardens (4-3 DCR), Monaco 0 – 2 NK Istra, Parma 1 – 3 Sampdoria, Juventus 3 – 2 Glasgow Rangers, Monza 1 – 0 Targu Mures, Hellas Verona 7 – 0 Vipo Trento, Como 3 – 1 Ligorna, Bologna 1 – 1 Rappresentativa Piemonte VDA (6-5 DCR).

Ottavi di finale, incontri per il 17^ al 32^ posto:

Montignoso 2 – 0 Ospedaletti, Valle Agno 1 – 0 Cairese, Cheraschese 3 – 1 Cairese Giallo/Blu, Union Gorla 2 – 0 Legino, Vado 2 – 1 Capriatese, Pontelungo 2 – 0 Pietra Ligure, Micri 14 – 0 Celle Varazze, Sisport 2 – 0 Bogliasco.

Match delle 15.30. È tempo dei quarti di finale, si parte subito con il Novara che si impone sulla NK Istra. Come agli ottavi di finale, la vittoria arriva dopo la lotteria dei rigori, dopo il punteggio di 1-1 al termine dei tempi regolamentari. Il Monaco vince per 3-1 contro il Djurgardens, sonoro 5-0 del Montignoso contro il Valle Agno. La Cairese non riesce invece a vincere dopo la lunga lotteria dei rigori contro l’Ospedaletti in una partita pirotecnica: 4-4 al triplice fischio, 8-7 per l’Ospedaletti dopo i rigori.

Match delle 16.35. La Sampdoria continua a dimostrare di essere pericolosa battendo i campioni in carica, vittoria di misura per 2-1 contro la Juventus. I Glasgow Rangers vincono con un netto 2-0 contro il Parma. La Cheraschese cade contro uno straripante Union Gorla per 5-1, e il Legino batte per 3-0 la Cairese Giallo/Blu. Altra batosta per il Celle Varazze, che perde 6-0 contro il Bogliasco.

Match delle 17.40. Ci riprova ancora il Monza senza però riuscire ad aggiudicarsi il match, sconfitta di misura per 1-0 contro l’Hellas Verona. Il Targu Mures vince per 3-0 contro il Vipo Trento. Altro derby savonese tra Vado e Pontelungo, dove i granata dimostrano di essere informa in questo torneo, 2-2 e vittoria granata dopo la lotteria dei rigori. Il Pietra Ligure ancora a secco di gol, sconfitta per 4-0 contro la Capriatese. Si conclude questa fascia oraria con le reti bianche di Micri vs Sisport, sono poi i campani a passare dopo la vittoria ai calci di rigore.

Match delle 18.50. Gli ultimi due incontri di giornata sono Como vs Bologna e Ligorna vs Rappresentativa Piemonte VDA. Il primo match termina con la vittoria degli emiliani dopo la lotteria dei rigori. La Rappresentativa Piemonte passa invece con un netto 2-0 contro il Ligorna.

Quarti di finale, incontri per il 1^ al 8^ posto:

Novara 1 – 1 NK Istra (6-5 DCR), Sampdoria 2 – 1 Juventus, Monza 0 – 1 Hellas Verona, Como 1 – 1 Bologna (5-6 DCR).

Ottavi di finale, incontri per il 9^ al 16^ posto:

Djurgardens 1 – 3 Monaco, Parma 0 – 2 Glasgow Rangers, Targu Mures 3 – 0 Vipo Trento, Ligorna 0 – 2 Rappresentativa Piemonte VDA.

Ottavi di finale, incontri per il 17^ al 24^ posto:

Montignoso 5 – 0 Valle Agno, Cheraschese 1 – 5 Union Gorla, Vado 2 – 2 Pontelungo (6-8 DCR), Micri 0 – 0 Sisport (6-5 DCR).

Ottavi di finale, incontri per il 25^ al 32^ posto:

Ospedaletti 4 – 4 Cairese (8-7 DCR), Cairese Giallo/Blu 0 – 3 Legino, Capriatese 4 – 0 Pietra Ligure, Celle Varazze 0 – 6 Bogliasco.