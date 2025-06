Torneo di calcio “un goal per il Gaslini” a Mallare, cercasi giocatori per centrare l’obiettivo benefico

Mallare. Si avvicina l’appuntamento con “Un Goal per il Gaslini” previsto per il 5 luglio, a Mallare: da un’idea di una milite della Croce bianca di Cairo, Sara Bellunghi, è nata l’iniziativa che vedrà un torneo di calcio a cinque con l’obiettivo di sostenere l’Ospedale Pediatrico di Genova.

Al “Trofeo delle pubbliche assistenze e Croci rosse della provincia di Savona“, avrebbero dovuto partecipare le squadre delle associazioni di soccorso del territorio, ma, per carenza di volontari, ad oggi sono soltanto sette i gruppi disponibili. Per questo motivo, proprio per centrare l’obiettivo della solidarietà, è stato deciso di permettere l’iscrizione a tutti coloro che desiderino aderire all’iniziativa, per divertirsi e fare beneficenza.

Dalle ore 9 alle 19, nel campo sportivo mallarese, non mancheranno stand gastronomici, birra artigianale, DJ set, tatuaggi e un fotografo che immortalerà i momenti più belli.