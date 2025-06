Torna su Facebook la truffa della finta promo di Tpl Linea: “6 mesi di corse a 2 euro”. L’azienda: “Tutto falso”

Savona. Ben sei mesi di corse gratuite sui pullman di Tpl Linea con soli 2 euro. E’ questa la fantastica “promozione” diffusa in queste ore su Facebook, con tanto di fotografia della card che permetterebbe di usufruire della promo. Peccato che, come spesso accade sui social per le offerte “troppo belle per essere vere”, si tratti di una truffa.

Era già successo a fine 2024, quando Tpl Linea era finita per la prima volta sotto attacco su Facebook: in poche ore erano nate due pagine fake (“Trasporto pubblico di Savona” e “Trasporto pubblico a Savona città”) che pubblicizzavano una finta promozione. Nelle ultime ore i truffatori sono tornati alla carica con la stessa identica tecnica: questa volta la pagina fake, con tanto di autobus Tpl come foto profilo, si chiama “Trasporto pubblico a Savona”. Tutto il meccanismo è estremamente somigliante alla truffa di 6 mesi fa, con minime variazioni nelle parole.

Si legge sulla pagina: “Trasporto pubblico gratuito per i residenti a Savona! In onore del suo 15° anniversario, TPL Linea offre una tessera di trasporto limitata. Usufruisci di corse gratuite per 6 mesi a soli 2 €! Vincete un nuovo abbonamento e utilizzate tutti i tipi di trasporto a Savona e dintorni senza limitazioni a soli 2 € per 6 mesi! Affrettati, ci saranno solo 1000 tessere uniche a questo prezzo speciale”. Oltre alle immagini di un autobus di Tpl Linea e della carta oggetto del post, in fondo viene aggiunto un link “per saperne di più”.

La url che compare nel post rimanda a una finta landing page di Tpl Linea, all’interno della quale viene innanzitutto proposto un breve questionario di tre domande (“Avete sentito parlare di Tpl Linea?”, “Avete mai utilizzato i nostri servizi?” e “Abita a Savona?”). Successivamente – dopo che il sistema ha “controllato le risposte”, “verificato l’indirizzo IP” e deciso che siamo persone reali – viene proposto un giochino in cui l’utente è chiamato a cliccare su alcuni pacchi regalo e ha a disposizione 3 tentativi per trovare la carta MyCicero celebrativa.

Inutile ovviamente dire che si tratta di una truffa, e che nulla di tutto ciò è realmente legato a Tpl Linea.

L’azienda di trasporto savonese ha immediatamente preso le distanze con un post sulla propria pagina ufficiale Facebook: “Avvisiamo che stanno circolando false comunicazioni sui social media riguardo a un presunto ‘trasporto gratuito per i residenti di Savona’. Queste informazioni sono completamente false e non sono state diffuse dall’azienda“.

I canali ufficiali per l’acquisto dei titoli di viaggio sono biglietterie, agenzie sul territorio o l’applicazione MooneyGo. E’ possibile comprare i biglietti anche tramite SMS o a bordo del bus.

“Ci riserviamo di intraprendere azioni legali necessarie per tutelare l’Azienda e i nostri clienti” concludono da Tpl. Per ulteriori informazioni, contattare il numero verde 800 808 288″