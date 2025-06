Torna “Parole ubikate in mare”, il festiva letterario della Liguria: 28 serate e oltre 30 autori tra Savona e Albissola

Savona/Albissola Marina. Prenderà il via il prossimo fine settimana la 15^ edizione di “Parole ubikate in mare”, il festival letterario estivo della Liguria a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e la direzione artistica di Renata Barberis.

La rassegna prevede 28 serate di incontri con oltre 30 autori di libri (scrittori, giornalisti, attori, attivisti, imprenditori, sindacalisti, psicoanalisti, divulgatori scientifici, ecc), dal 28 giugno al 30 agosto. La rassegna è dedicata agli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, tema che rappresenterà il fil rouge dei vari incontri, e inizierà sabato prossimo 28 giugno con lo scrittore Antonio Scurati (vincitore di numerosi premi quali lo Strega e il Campiello, in vetta alle classifiche per anni) che presenterà l’ultimo capitolo della saga di “M” su Mussolini e il fascismo.

Molti sono gli incontri a tema civile e sociale, a cominciare dall’incontro “Vangelo e Costituzione” del 7 luglio con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il “prete operaio” di Firenze don Alessandro Santoro. Il 30 luglio incontro con l’ex segretario del Partito democratico Pier Luigi Bersani rivolto a studenti, giovani militanti e attivisti con l’invito all’impegno sociale e civile. Il 7 agosto l’ex direttore dell’Unità e de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro parlerà di fascismo e antifascismo. Il 9 luglio la giornalista e storica Paola Caridi parlerà del piano di sterminio di Netanyahu nella Striscia di Gaza.

Stefano Massini (l’autore teatrale italiano più rappresentato al mondo, tradotto in 43 lingue) il 12 luglio descriverà la vita e l’odissea inesorabile di Donald J. Trump. Il 21 agosto il cappellano della ONG Mediterranea don Mattia Ferrari e il giornalista del Post Luca Misculin ci faranno conoscere meglio il Mediterraneo e la tragedia dei migranti. Il teologo Vito Mancuso il 1 agosto parlerà della gioia di vivere e del coraggio di condurre una vita autentica. Lella Costa (attrice, scrittrice, attivista, autrice di trasmissioni radiofoniche e televisive) il 25 agosto racconterà l’impegno civile di oltre cento donne. Il 3 agosto l’editorialista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea racconterà la vita di Miriam Mafai. Agnese Pini (Direttrice de La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale) il 28/29 luglio parlerà del rapporto con suo padre.

Massimo Recalcati (tra i più noti psicoanalisti in Italia) il 27 agosto descriverà i conflitti che caratterizzano il rapporto tra fratelli e sorelle. L’immunologa Antonella Viola il 4 luglio ci accompagnerà nel comprendere i progressi della scienza nella cura medica. Oscar Farinetti (fondatore di Eataly, il più grande mercato di eccellenze gastronomiche “Made in Italy” nel mondo) il 18 luglio ci spiegherà come il cibo possa essere cura e momento di condivisione. Stefano Bartezzaghi (enigmista, giornalista e semiologo) e Pier Mauro Tamburini (sceneggiatore, regista, uno dei massimi esperti di libri-gioco in Italia) il 13 luglio ci aiuteranno a trovare i mille errori inseriti nel loro ultimo libro.

Ma nella rassegna presentazione anche di tanti romanzi, con molti tra i migliori scrittori e scrittrici presenti oggi in Italia: il 10 agosto Erri De Luca (una delle voci più originali e profonde della letteratura italiana contemporanea) con il suo libro sulla vecchiaia, definita l’età sperimentale; il 29 agosto Concita De Gregorio (giornalista de la Repubblica, già direttrice de l’Unità, conduttrice di trasmissioni su Rai e LA7) con il suo nuovo romanzo che intreccia tre generazioni di donne; il 26 luglio Antonio Manzini (autore del personaggio del vice questore Rocco Schiavone da cui è stata tratta la serie televisiva su Rai 2) con la riedizione del suo primo noir “Sangue marcio”; il 22 agosto Maurizio de Giovanni (autore dei personaggi del Commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzofalcone, di Mina Settembre, tutti personaggi diventati poi protagonisti di serie televisive Rai) con la nuova attesissima indagine di Sara Morozzi; il 15 luglio Chiara Francini (scrittrice ma anche attrice in molti film di successo) con il suo romanzo intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana.

E ancora il 19 luglio Roberta Recchia (scrittrice il cui romanzo d’esordio “Tutta la vita che resta” è stato un vero caso letterario con 100 mila copie vendute, e i cui diritti sono stati venduti in 15 Paesi); il 30 agosto Nadia Terranova (ora finalista nella cinquina del Premio Strega 2025); il 14 agosto Fabio Genovesi (scrittore di romanzi di successo tradotti in numerosi paesi, ma anche voce Rai al Giro d’Italia); il 18 agosto Carlo Lucarelli (scrittore noir tradotto in tutto il mondo, conduttore per la RAI di programmi televisivi di grande successo come “Blu notte” e “Lucarelliracconta”); il 21 luglio Franco Arminio (poeta amatissimo, ma anche scrittore e regista, vincitore di numerosi premi); il 23 luglio Mattia Villardita (lo Spider-Man che visita i reparti pediatrici di tutta Italia per infondere coraggio ai bambini malati) e la scrittrice Rosangela Percoco con la loro storia di inclusione e amicizia.

L’assessore alla cultura di Savona, Nicoletta Negro: “La Città di Savona, che da tre anni accoglie il Festival Parole Ubikate in mare dal suo palco per eccellenza, quello di piazza Sisto, rilancia ancora la manifestazione con nuove date e nuovi e sempre più prestigiosi ospiti. Quest’anno, l’apertura della rassegna con Antonio Scurati, sarà dedicata agli 80 anni dalla liberazione Nazifascista”.

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti: “Albissola si prepara ad accogliere come oramai da tradizione il festival, che nel tempo è divenuto un appuntamento imperdibile della nostra estate. Sul palco di piazza della Concordia incontreremo intellettuali, scrittori, attori, scienziati, giornalisti ed imprenditori per ascoltare dalle loro voci cosa accade intorno a noi, come sta cambiando il mondo e cosa ci aspetta per il futuro. E’ proprio in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo che diventa indispensabile restare in ascolto, confrontarci, discutere grazie ai tanti spunti mai banali che il festival ci offre”.

La direttrice artistica della rassegna Renata Barberis: “Anche quest’anno Parole Ubikate in mare torna nelle piazze di Savona e Albissola e si prende cura delle nostre comunità. La ‘cura’ delle parole, delle idee, delle emozioni e della cultura in questo tempo, caratterizzato da notti buie, rappresenta una luce che desta il sonno della ragione, alimenta la democrazia, favorisce la

coesione sociale”.

Gli eventi, ad ingresso gratuito, inizieranno tutti alle 21.15. In caso di pioggia gli incontri potrebbero essere svolti al coperto in luoghi adiacenti oppure rinviati a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o eventuali modifiche di calendario.

Il calendario in sintesi:

Sabato 28 giugno Savona:

ANTONIO SCURATI

Venerdì 4 luglio Albissola Marina:

ANTONELLA VIOLA

Sabato 5 luglio Savona:

MASSIMO POLIDORO

Lunedì 7 luglio Savona:

MAURIZIO LANDINI

don ALESSANDRO SANTORO

Mercoledì 9 luglio Savona:

PAOLA CARIDI

Sabato 12 luglio Albissola Marina:

STEFANO MASSINI

Domenica 13 luglio Savona:

STEFANO BARTEZZAGHI

PIER MAURO TAMBURINI

Martedì 15 luglio Savona:

CHIARA FRANCINI

Venerdì 18 luglio Albissola Marina:

OSCAR FARINETTI

Sabato 19 luglio Albissola Marina:

ROBERTA RECCHIA

Lunedì 21 luglio Savona:

FRANCO ARMINIO

Mercoledì 23 luglio Savona:

MATTIA VILLARDITA

ROSANGELA PERCOCO

Sabato 26 luglio Albissola Marina:

ANTONIO MANZINI

Lunedì 28 o martedì 29 Savona:

AGNESE PINI

(data da confermare)

Mercoledì 30 luglio Savona:

PIER LUIGI BERSANI

Venerdì 1 agosto Savona:

VITO MANCUSO

Domenica 3 agosto Albissola Marina:

ANNALISA CUZZOCREA

Giovedì 7 agosto Savona:

ANTONIO PADELLARO

Domenica 10 agosto Albissola Marina:

ERRI DE LUCA

Giovedì 14 agosto Savona:

FABIO GENOVESI

Lunedì 18 agosto Savona:

CARLO LUCARELLI

Giovedì 21 agosto Savona:

don MATTIA FERRARI

LUCA MISCULIN

Venerdì 22 agosto Albissola Marina:

MAURIZIO DE GIOVANNI

Lunedì 25 agosto Savona:

LELLA COSTA

Mercoledì 27 agosto Albissola Marina:

MASSIMO RECALCATI

Venerdì 29 agosto Savona:

CONCITA DE GREGORIO

Sabato 30 agosto Albissola Marina:

NADIA TERRANOVA