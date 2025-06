Torna il Festival della maiolica, dal 6 all’8 giugno nella Baia della Ceramica: 50 eventi, 24 mostre e 12 laboratori

Savona. Torna questo fine settimana il Festival della Maiolica, in programma dal 6 all’8 giugno 2025 nei Comuni della Baia della Ceramica – Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure.

La tre giorni è stata presentata questo pomeriggio nella Pinacoteca di Savona. Le dichiarazioni dell’inaugurazione del Festival della Maiolica

Marco Russo, sindaco di Savona: “Questo festival è un momento di scambio prezioso, abbiamo riunito a Savona 16 città della ceramica AICC e non potremmo esserne più felici. Dieci di queste hanno condiviso con noi il viaggio della candidatura a Città Capitale della Cultura e oggi è bello ritrovarsi qui per continuare a percorrere quella rotta”.

Alessandro Bozzano – Consigliere Regione Liguria: “Queste sinergie territoriali sono la chiave per il successo della nostra regione, non solo a livello culturale ma anche turistico. Grazie ai comuni e agli enti che hanno portato avanti questo progetto”.

Luciano Pasquale – Presidente Fondazione Museo della Ceramica di Savona: “La cultura è l’architrave della nostra comunità. Come Fondazione crediamo in questo e lavoriamo ogni giorno per fare in modo che la cultura sia sempre di più fattore di coesione sociale. Lavorare a questo festival significa cercare di ricostruire quell’atmosfera del passato, quando il connubio tra capacità tecniche dei nostri artigiani e creatività degli artisti ha reso il nostro territorio unico al mondo. Devo ringraziare tutti gli ospiti che oggi arrivano nella Baia da tutta Italia: noi li consideriamo dei partner, dei compagni di viaggio con i quali costruire questo importante progetto culturale legato alla ceramica. Il Festival è un ulteriore elemento che rende il nostro territorio competitivo, e questo permetterà di attrarre sempre più investimenti e talenti e di farlo crescere”.

Nicoletta Negro – Assessore alla Cultura Comune di Savona e Vicepresidente di AICC: “Questo modello che abbiamo costruito sul nostro territorio è qualcosa di davvero importante. Abbiamo strutturato e messo a sistema il nostro entusiasmo nel progettare insieme e nel voler condividere la strada della promozione e valorizzazione della ceramica. Organizzare un festival come questo non è facile, ma riempie di entusiasmo e ne siamo orgogliosi”.

Alessandro Berta – Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona: “Soltanto grazie a una rete forte come quella che abbiamo creato attorno a questo evento è possibile non disperdere le energie e indirizzare meglio non solo le attività più pratiche e organizzative ma anche la comunicazione. Per noi questo è un elemento di grande valore”.

I numeri del festival: più di 50 eventi (tra programma ufficiale e programma OFF) tra cui: 24 mostre e installazioni, 12 laboratori e visite guidate, 3 conferenze di rilievo nazionale.

Domani giornata inaugurale del festival con tante prime volte: a Savona attesa per la Cena in Bianco Blu, mentre Albisola Superiore si prepara alla prima serata del Festival TeatroCeramica. Ad Albissola Marina inaugura la mostra dedicata a Carlos Carlé. Celle Ligure entra in atmosfera con le vetrine addobbate dei ceramisti Mannuzza, Minuto e Ricci.

Tre giorni di eventi diffusi per dare ufficialmente il via all’estate, con performance, laboratori, incontri, mostre e momenti conviviali, tutti legati al mondo della ceramica artistica e artigianale.

L’edizione 2025 segna una novità importante: il festival è ora gestito dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus, che ne cura il coordinamento, insieme con i Comuni, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e Confartigianato Savona.

Il programma ufficiale, disponibile su www.festivaldellamaiolica.it e in continuo aggiornamento, propone un ricco calendario di appuntamenti pensati per pubblici di tutte le età, con eventi di rilevanza anche nazionale. Tra questi, la mostra “Carlos Carlé e il grande gres”, che inaugurerà venerdì 6 giugno alle 18 presso il Centro Esposizioni del MuDA di Albissola Marina. Da non perdere anche “Nuove rotte per la ceramica” alla Pinacoteca Civica di Savona, un omaggio alle dieci città dell’AICC che hanno sostenuto la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Ampio spazio sarà dedicato all’intrattenimento, con il primo Festival di TeatroCeramica: una combinazione originale di parola e materia, con quattro spettacoli all’aperto in scena venerdì 6 e sabato 7 giugno ad Albisola Superiore. Sempre ad Albisola le ceramiche di Paolo Pastorino e Ernesto Canepa arricchiranno la passeggiata Montale grazie all’installazione permanente “Oasi blu”, un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana artistica (inaugurazione venerdì 6 giugno, ore 17).

A Celle Ligure, invece, si terrà una speciale performance in notturna, pensata per i più giovani: sabato 7 giugno dalle ore 19, presso il forno monumentale realizzato sul Molo dai ceramisti Marcello Mannuzza, Beatrice Minuto e Caterina Ricci, prenderà vita una suggestiva installazione artistico-musicale a cura dell’Associazione Fiammiferi.

Il programma continua con laboratori per adulti e bambini, presentazioni di libri e approfondimenti culturali, esperienze enogastronomiche, come la suggestiva Cena in bianco e blu a Savona (venerdì 6 giugno dalle ore 19.30) e il convegno promosso da Confartigianato Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona dal titolo “Identità Geografica Protetta per la ceramica” (sabato 7 giugno, ore 10), sarà una imperdibile occasione per tutti gli operatori del settore, per comprendere come avviare la procedura per il riconoscimento del marchio IGP alla produzione ceramica.

Accanto al cartellone ufficiale, prenderà vita un vivace e ampio programma OFF, che vedrà protagoniste botteghe, gallerie, stabilimenti balneari e attività locali: un tessuto di iniziative autonome pensate per celebrare la ceramica e l’identità della Baia, trasformando il Festival in una festa collettiva e condivisa.