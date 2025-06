Torna a Savona Stile Artigiano 2025: la ceramica protagonista tra esposizioni, laboratori e spettacoli

Savona. Dal 6 all’8 giugno 2025 Corso Italia a Savona si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto con Stile Artigiano – Made in Liguria, l’evento organizzato da Confartigianato Savona, L’ Associazione degli artigiani di Savona, che celebra l’eccellenza dell’artigianato ceramico e coinvolge imprese, scuole e cittadini, inserito nel programma ufficiale del Festival della Maiolica.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Savona, con il contributo di Regione Liguria, vede la partecipazione attiva di artigiani savonesi e delle botteghe ceramiche locali, che saranno protagoniste con esposizione e vendita dei propri prodotti, ma anche con laboratori esperienziali aperti a tutti, adulti e bambini.

“Questa edizione di Stile Artigiano è un omaggio alla ceramica savonese e alle sue straordinarie botteghe. Inserita per il terzo anno nella rassegna di respiro nazionale del Festival della Maiolica, si propone come una manifestazione che mette al centro il talento artigiano, il coinvolgimento della comunità e l’educazione delle nuove generazioni all’arte del fare. Valorizzare le imprese locali e trasmettere la cultura del lavoro artigiano – aggiunge Giancarlo Grasso, presidente Confartigianato Savona Associazione Artigiani della Provincia di Savona – è il nostro obiettivo. Iniziative come questa ci permettono di raccontare il nostro territorio con orgoglio e visione.”

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 6 giugno – dalle ore 15 alle ore 23

• Apertura ufficiale e inizio esposizione e vendita dei prodotti artigianali in ceramica.

Sabato 7 giugno – dalle ore 9.30 alle ore 19

• Esposizione e vendita prodotti delle imprese artigiane della ceramica.

• Laboratori per adulti:

• Dal fumetto alla ceramica

• Terzo Fuoco

• Stampa Digitale

• Laboratori per bambini:

• Decorazione

• Modellato

Evento clou dell’edizione 2025 sarà la tappa savonese del Meteorologo Ignorante, noto a molti come Igno Tour. La giornata di sabato sarà arricchita da un evento speciale con il coinvolgimento di Gianfranco Saffioti– Il Meteorologo Ignorante, celebre divulgatore scientifico e volto noto della comunicazione meteo e ambientale:

• Dalle ore 9.30 alle 15: “Aspettando Igno”, laboratorio creativo e partecipativo per la realizzazione di un pannello ceramico collettivo, sul tema del cambiamento climatico e dell’osservazione metereologica.

• Dalle ore 15: “Il tempo che cambia: osservare e comprendere la natura”, una vera e propria tappa savonese del tour del Meteorologo Ignorante in Piazza Sisto IV, dove scienza e consapevolezza ambientale si incontrano in un’esperienza educativa, divulgativa e coinvolgente. In caso di maltempo l’evento si sposta al medesimo orario nella sala Sibilla della Fortezza del Priamar.

Domenica 8 giugno – dalle ore 9.30 alle ore 18

• Esposizione e vendita prodotti delle imprese artigiane della ceramica.

• Laboratori per adulti e bambini (repliche dei percorsi creativi di sabato).

Durante l’intera manifestazione sarà visitabile l’esposizione del progetto “Un Mare Artistico”, realizzato dagli studenti della Scuola Elementare N.S. della Neve di Savona in collaborazione con i ceramisti savonesi.

“Regione Liguria sostiene con convinzione iniziative come Stile Artigiano, che esaltano l’eccellenza dell’artigianato ligure e promuovono la cultura del fare. La ceramica savonese è una tradizione viva, capace di unire imprese, scuole e cittadini in un progetto di identità e sviluppo – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana -. Anche quest’anno siamo al fianco di un appuntamento, che ben si inserisce nella più ampia azione regionale di valorizzazione del settore in tutte le sue forme”.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.