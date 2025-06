Toirano, Peroni: “Interventi tra Parco del Marchese e ex istituto e soppressione di parcheggi in piazza Tagliafico: i cittadini chiedono chiarezza”

Toirano. “L’amministrazione comunale di Toirano continua ad agire unilateralmente, senza coinvolgere né informare i cittadini”. Così Cinzia Peroni, capogruppo di “Semplicemente Toirano”, commentando i lavori in corso in questi giorni tra il Parco del Marchese e l’ex istituto medico-pedagogico e le modifiche all’area di parcheggio di piazza Tagliafico, in centro storico.

“Nelle scorse settimane ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per l’intensificarsi di interventi nell’area tra il Parco del Marchese e l’ex istituto Pedagogico – spiega meglio il consigliere di minoranza – Lavori molto invasivi, che, secondo quanto riferito, avrebbero comportato l’abbattimento di recinzioni, modifiche alla pavimentazione e l’utilizzo di mezzi pesanti in un’area soggetta a vincoli paesaggistici e occupazione di aree di proprietà Asl”.

“A tutela della trasparenza e per soddisfare le richieste pervenutemi, ho presentato una formale richiesta di accesso agli atti al Comune per verificare che ogni operazione, come immagino, sia svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti, delle autorizzazioni necessarie e dei rapporti di competenza tra enti pubblici, considerando anche che parte dell’area risulta essere di proprietà dell’Asl e la zona è sottoposta a vincoli paesaggistici e monumentali e quindi sottoposta a pareri autorizzativi da parte della Soprintendenza. Purtroppo, mi trovo costretta ancora una volta a constatare come l’attuale amministrazione comunale continui ad agire in maniera unilaterale, senza coinvolgere o almeno a informare adeguatamente la cittadinanza e senza alcuna forma di condivisione. Nell’area di cantiere non è presente alcun cartello che indichi la tipologia delle opere e chi sia il soggetto attuatore”.

Secondo Peroni “ulteriore dimostrazione di ciò si è avuta con la soppressione definitiva dei parcheggi in piazza Tagliafico, proprio lo stesso giorno in cui, nella stessa piazza è stato inaugurato un nuovo locale. Strane coincidenze. Una decisione che ha colpito tutti coloro che si recano quotidianamente nel centro del paese (anche solo per un caffè, per acquistare il pane o recarsi dal tabaccaio) e che ora si vedono privati di un minimo ma essenziale spazio di sosta rotativa e di un’area di carico/scarico merci che garantiva un po’ di funzionalità per i fornitori delle attività”.

Secondo Cinzia Peroni “Toirano rischia di diventare un paese respingente, anziché accogliente. Soprattutto per chi lo vive ogni giorno, da cittadino, da turista o anche solo per motivi lavorativi”.

“Infine, visto che in paese si stanno diffondendo fake news e informazioni errate, ci tengo a chiarire che non ho presentato nessuna interrogazione: ho semplicemente chiesto di poter visionare la documentazione relativa ai lavori in corso, così come impone il mio ruolo di consigliere di minoranza che ha il diritto e soprattutto il dovere di monitorare l’attività dell’amministrazione. E ribadisco con forza che non c’è alcun accanimento nei confronti dell’Associazione dei Gunbi, che rispetto profondamente, così come tutte le altre realtà associative del nostro territorio. Se in passato ho evidenziato disparità di trattamento da parte dell’amministrazione, l’ho fatto raccogliendo le lamentele di altre associazioni che si sono sentite trascurate”.

“Oggi, grazie al finanziamento Pnrr ottenuto in virtù di un progetto della precedente amministrazione, quei locali non saranno più oggetto di assegnazione diretta. Ma il principio resta: tutte le associazioni meritano lo stesso rispetto e le stesse opportunità. Perché in un paese come il nostro, l’associazionismo è la colonna portante della coesione sociale. Tutte questioni che avrei piacere di discutere in consiglio comunale ma, purtroppo, l’amministrazione continua a convocarli di lunedì nonostante abbia più volte comunicato che, per motivi di lavoro, il lunedì mi risulta impossibile partecipare. Ennesima e sfortunata coincidenza”, conclude Peroni.