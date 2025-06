Tiziano Pollio saluta l’Andora: “Due anni intensi. Rimarrò il vostro primo tifoso, escluse due partite”

Andora. È ai titoli di coda l’avventura in maglia biancoblù di Tiziano Pollio: il centrocampista lascia il club dopo due stagioni. A confermarlo è lo stesso giocatore sui suoi profili social, dove con una lunga lettera ringrazia la società e i suoi ex compagni per le stagioni trascorse assieme. Dal super gol da centrocampo ai playoff sfiorati, a tante vittorie e amare sconfitte, il giocatore conferma che un pezzo del suo cuore sarà sempre biancoblù.

Nella lettera anche un indizio interessante per il proseguimento della sua carriera. Conferma che continuerà a giocare, ma la destinazione non è ancora certa: “Sarò per sempre un vostro tifoso, escluse due partite“, questo è quanto scritto dal giocatore, che quindi ‘spoilera’ la sua permanenza nel campionato di Prima Categoria, dove affronterà proprio l’Andora. Nel 2020 aveva vinto il campionato di Seconda Categoria con il Vadino, che la sua prossima destinazione possa essere proprio nel comprensorio ingauno?

Ecco il post Facebook di Tiziano Pollio:

“GRAZIE!! Voglio ringraziare tutto l’ambiente dell’Andora calcio che mi ha accolto dal primo giorno come fossi a casa. Due anni intensi, condividendo gioie e dolori come solo lo sport può fare. Purtroppo la vita ti porta a fare scelte dolorose e quella di non continuare con voi è sicuramente una di quelle. Mi avete dato tanto, ho percepito da subito grande stima e fiducia nei miei confronti da parte di tutti! In cambio ho dato tutto me stesso per tutti voi. Spero di essere riuscito a lasciare un bel ricordo! Lascio 3/4 del mio cuore lì con voi e rimarrò il vostro primo tifoso, escluse 2 partite. In bocca al lupo per la stagione! Ciao ragazzi”.