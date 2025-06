Tennis, Filippo Speziali conquista la seconda edizione dell’Open Celle Ligure Italmatch

Celle Ligure. E’ stato grande tennis. La seconda edizione del Torneo Open Celle Ligure Italmatch si è chiusa ieri sui campi del Tennis Club Lavadore con una splendida finale. L’evento, organizzato grazie al supporto di Italmatch Chemicals, si conferma tra le manifestazioni tennistiche più attese della stagione ligure.

E’ Filippo Speziali, milanese (2.1) a conquistare la vittoria finale dopo due settimane di grande livello. Nella finalissima ha superato Stefano Baldoni (2.1), vincitore dello scorso anno. Match avvincente con Speziali che parte forte e va subito avanti di due giochi. Poi la rimonta clamorosa di Baldoni che si porta sul 5-2 e sembra avere in mano il set. Invece Speziali risponde con grande bravura e risale fino al soprasso decisivo (7-5). Anche il secondo set è giocato punto a punto e alla fine Speziali lo porta a casa con il finale di 6-4, aggiudicandosi il torneo.

In semifinale Speziali aveva superato Alessandro Ingarao in due set (6/4, 6/4) mentre Baldoni aveva avuto la meglio sul genovese Alessandro Ceppellini (6/2, 6/1). La finale del tabellone di terza categoria ha visto prevalere Luca Marcocci (3.1) che ha superato Lorenzo Brazzoli (3.2) per 6/4, 6/2.

La finalissima è stata intensa e bellissima, sia tecnicamente che sotto il profilo del fair play. “Poteva anche non esserci l’arbitro – sorride il giudice di gara Lorenzo Vesalici – perché abbiamo avuto due finalisti splendidi. Anzi mi piace sottolineare che sono venuti due ore prima della finale per tifare gli Insuperabili. Una festa di sport bellissima!”.

“Il torneo si è confermato ancora una volta un appuntamento di grande rilievo per il panorama tennistico regionale e nazionale, grazie anche allo straordinario lavoro del Tennis Club Lavadore e al sostegno delle istituzioni locali”, sottolinea Sergio Iorio, Ceo di Italmatch Chemicals. “Dare il nostro contributo per la buona riuscita di un’iniziativa che promuove sport, inclusione e legame con il territorio è per noi motivo di profonda soddisfazione e uno stimolo a proseguire su questa strada”.

Ad aprire la giornata finale è stata infatti la sfida sul campo con i calciatori di Fondazione Ecoeridania Insuperabili, il progetto sostenuto anche da Italmatch Chemicals. Il torneo patrocinato da Regione Liguria, Comune di Celle Ligure, Coni Liguria e Fitp Liguria, è stato inserito nel calendario di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport. Ancora una volta il Torneo Open Celle Ligure Italmatch è stato una preziosa occasione per promuovere valori come inclusione e solidarietà. Grazie alla collaborazione con realtà come Stelle nello Sport, Fondazione Gigi Ghirotti, BIC Genova e Panathlon Club Genova Levante, la manifestazione conferma il suo impegno nel sostenere progetti sociali attraverso lo sport. Tra le novità più significative, la partecipazione dell’Associazione Insuperabili, di proprietà della Fondazione EcoEridania e sostenuta da Italmatch con cui condivide valori e visioni. Attiva in tutta Italia con 18 sedi, Insuperabili promuove lo sport tra bambini e ragazzi con disabilità, organizzando campionati e promuovendo numerose attività nelle scuole per sensibilizzare sul tema della diversità.

L’associazione è stata protagonista di due momenti speciali pensati per famiglie e appassionati. Il primo appuntamento domenica 1 giugno sulla passeggiata di Celle Ligure e poi come anteprima della finale di ieri al Tennis Club Lavadore.

“Siamo davvero molto soddisfatti per un livello altissimo”, sorride Lorenzo Vesalici. “Abbiamo avuto ben 61 giocatori di seconda categoria su 64 iscritti. Solo alla seconda edizione siamo già vicini al nostro sogno. Siamo stanchi ma felicissimi, pensiamo già alla prossima edizione. Un grazie speciale va a Sergio Iorio e Italmatch Chemicals per il sostegno fondamentale. E poi all’Hotel San Michele che ha ospitato i nostri campioni. Alla Olmo che ha donato la bici quale premio finale e il Comune di Celle che ci supporta sempre, dall’inaugurazione in passeggiata alla finalissima. Grazie al Bar Battigia per il rinfresco finale e a tutto il team di Stelle nello Sport per la preziosa promozione”.