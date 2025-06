Tecnologia e vendite: 5 tools per far crescere il tuo prodotto

Secondo quanto rende noto l’Osservatorio del Politecnico di Milano, in Italia gli acquisti online – conseguiti tramite e-commerce B2C – nel 2024 hanno registrato un fatturato di 58,8 miliardi di euro, a fronte di una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Parliamo, quindi, di un settore certamente in espansione, ma dove la concorrenza, proprio per questo, diventa sempre più spietata.

Come fare per distinguersi e approfittare delle nuove opportunità, implementando vendite e fatturato? Avvalersi di soluzioni tecnologiche di ultima generazione si rivela imprescindibile e in questo articolo ti proponiamo una panoramica di 5 tool utili a far crescere il tuo business, elencandoli in base al campo d’azione.

Un software per la segmentazione clienti

Uno degli aspetti fondamentali per qualsiasi attività – e vale ancora di più per chi si occupa di vendita online – è quello della segmentazione clienti: un processo chiave nell’analisi del pubblico target, a fronte di una ripartizione della clientela in gruppi diversi. Ogni gruppo comprende individui che hanno in comune caratteristiche basilari come quelle legate alle abitudini di acquisto, l’età, ecc.

Per massimizzare l’attività di segmentazione si rivela essenziale dotarsi di un software ad hoc, concepito all’insegna delle innovazioni dell’IA: aiuta a guidare all’interno della mole di dati raccolti, velocizzando il processo e permettendo di prendere decisioni più consapevoli. In questo modo si avrà la possibilità di comprendere meglio le caratteristiche dei propri utenti, dedicando loro offerte su misura.

Un software per la fatturazione elettronica

Emettere fattura elettronica non è sempre obbligatorio per chi ha un e-commerce. Se lo store online è di tipo B2C, di per sé non lo è, a meno che non lo richieda il cliente; questo perché l’utente tipo è un privato senza partita IVA.

Se invece l’e-commerce è di stampo B2B, le cose cambiano: il cliente ha partita IVA e l’emissione di fattura diventa obbligatoria. In ogni caso, per “portare a casa” la vendita, occorre avere un software dedicato, in grado di supportare a 360° in questa operazione, semplificandola e ottimizzandola.

Un software per implementare la produttività delle risorse

Spesso, chi ha un e-commerce, ha tante cose da gestire contemporaneamente. Ecco allora che dimenticare una task è dietro l’angolo, a meno che non ci si doti di software ad hoc, in grado di semplificare il flusso di lavoro.

I programmi di ultima generazione – e ce ne sono diversi gratuiti – permettono persino di automatizzare i compiti che è possibile delegare, dedicandosi al core business.

Un software per i social media

Tra i tool più interessanti per chi ha un e-commerce ci sono anche quelli per la gestione dei social media, in grado di predisporre i contenuti su un’unica piattaforma, in maniera sinergica grazie a una condivisione aggiornata in tempo reale.

Oltre a implementare una gestione ottimale della comunicazione sui social, risulta possibile ampliare e migliorare le interazioni con i clienti, personalizzandole.

Un software per la gestione delle anagrafiche

Avere dati precisi e accurati si rivela cruciale per chi gestisce un e-commerce. Proviamo a pensare cosa succederebbe se vi fosse un civico sbagliato all’interno di un indirizzo a cui fare una consegna: si creerebbe una situazione che risolvere sarebbe davvero complesso.

Tra i tool più efficaci per questo tipo di problematica troviamo quelli di geocodifica e normalizzazione degli indirizzi, in grado di aggiornare una notevole quantità di anagrafiche in pochissimo tempo. Si potranno così avere dati precisi, prevenendo possibili imprevisti e difficoltà tanto nella logistica quanto nella gestione clienti.