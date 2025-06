Presa di distanza

Targa del PD vandalizzata a Finale, l’assessore Luzi: “Questi gesti non hanno nulla a che fare con la vita politica del Paese”

La presa di distanza dell'episodio da parte dell'esponente della giunta finaelse: "Questi episodi non devono in alcun modo incrinare i rapporti tra le forze politiche cittadine, improntate al confronto nel reciproco rispetto, come fondamenta irrinunciabili del vivere democratico",