Tamponamento sulla A6, code e disagi tra Savona e Altare: soccorsi mobilitati

Millesimo. Tamponamento questa mattina sull’autostrada A6 Torino-Savona in direzione Torino, all’altezza di Millesimo. L’allarme è scattato intorno alle 10.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che avrebbe coinvolto due auto in una galleria. Sul posto – per prestare assistenza sanitaria – sono prontamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare, Croce Rossa di Vado, l’automedica India, i vigili del fuoco e la polizia strradale per gestire la viabilità.

Secondo le prime informazioni, nessuna persona sarebbe rimasta ferita gravemente a seguito dello scontro.

L’incidente ha causato una coda di circa 3 km tra il bivio A6/A10 Savona e Altare. Al momento il traffico risulta rallentato.

Il bilancio di due feriti trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.