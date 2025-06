Che soddisfazione per mister Amedeo Di Latte: conseguito il patentino UEFA A

Super qualifica per mister Amedeo Di Latte, volto noto del calcio locale. L’ex portiere del Savona e mister di Alassio FC, con esperienze professionistiche all’estero in Albania e Romania come vice di Diego Longo, ha conseguito il diploma a Coverciano per il patentino UEFA A, il secondo massimo livello di formazione riconosciuto a livello europeo per un tecnico.

Ora per lui sarà possibile guidare tutte le squadre fino alla Serie C inclusa, tutte le giovanili (incluse le Primavera), tutte le formazioni femminili ed essere tesserati come allenatore in seconda nei campionati di Serie A e Serie B.

Un “sogno che si avvera” come lo ha definito Di Latte, con una dedica speciale alla sorella Elena: “L’ho sognato così fortemente che poi si è avverato. Questo traguardo è dedicato a te. Oggi eri li al mio fianco…Lo so perché ti ho sentita. È stato un percorso di forti emozioni. Un viaggio condiviso con un gruppo di ragazzi fantastici. Mi avete regalato sorrisi e aiuto nei miei momenti duri. Ho sempre cercato d’esser positivo ed empatico…spero d’esserci riuscito. A voi, ai docenti e alla splendida ‘casa Coverciano’ un grazie dal profondo del cuore”.