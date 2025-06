Sup Team Savona, Sara Oddera primeggia sul fiume Doubs a Besançon

Besançon. Sul fiume Doubs a Besançon, in Borgogna, in Francia, si è svolto il campionato di Sup francese (Open De France Sup Race) e il Sup Team Savona non è mancato all’appuntamento, compiendo il lungo il viaggio per raggiungere la cittadina dove il fiume Doubs crea un passaggio suggestivo intorno alla città.

Sotto un sole cocente, sabato 14 giugno è svolta la technical race (gara di circa 1,5 km con 18 giri di boa da effettuare molto rapidi e vicini) mentre tra la pioggia e le nuvole domenica 15 giugno si è disputata la long distance (13 km di percorso lungo il fiume in parte a favore e in parte contro corrente), il tutto all’interno di un grande evento denominato Festival Grandes Heures Nature, che dà risalto a tutti gli sport outdoor.

In città sono circa 22.000 le presenze tra visitatori e partecipanti a tutti gli eventi; tra le principali discipline presenti troviamo sup, corsa, mountain bike, arrampicata, canoa.

Nella technical race Sara Oddera si aggiudica il primo posto assoluto, sbaragliando tutte le avversarie francesi.

Paolo Nardini manca per un soffio la finale A ma si rifà e riesce a vincere la finale B battagliando fino alla linea di arrivo.

Nella long distance della domenica Paolo arriva in 14ª posizione assoluta; Sara è la vincitrice assoluta ancora una volta lasciandosi dietro le donne di ogni età.

Paolo ha gareggiato con il sup Sic Maui modello Atlantis; Sara, atleta nazionale Sic Maui, ha usato RST. Entrambi hanno utilizzato le pinne VLTfins.

Alcune immagini della partecipazione di Sara Oddera e Paolo Nardini a Besançon