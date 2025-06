Successo per l’inaugurazione dell’installazione “Open!” alla Torretta: architettura, mare e comunità in un unico evento

Savona. Si è tenuta mercoledì 11 giugno alle 18 l’inaugurazione della mostra-installazione collettiva a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona, nell’ambito della manifestazione nazionale “Open! Studi Aperti”.

Dopo i saluti del presidente dell’Ordine, Matteo Sacco, sono intervenuti gli assessori Ilaria Becco e Nicoletta Negro, sottolineando l’importanza di “vivere appieno spazi simbolici della città come il molo sotto la Torretta Leon Pancaldo”.

L’inaugurazione si è trasformata in un vero momento di comunità, con l’aperitivo sul molo curato dal peschereccio Il Bacicin, che ha servito il fritto proprio sotto la statua Il Marinaio di Renata Cuneo. Un’occasione per molti di scoprire (per la prima volta) l’interno della Torretta, grazie alla disponibilità e ai racconti dell’Associazione Marinai d’Italia, custode della memoria marinara savonese.

Un momento molto apprezzato anche la dimostrazione sportiva dei Canottieri Sabazia, che si sono esibiti con sessioni di canottaggio e un allenamento di canoa polo, disciplina spettacolare giocata in acqua con la palla tirata con i remi, che ha incuriosito e appassionato grandi e piccoli.

Open! 2025: architettura come gesto sostenibile, collettivo e poetico

L’installazione alla Torretta è parte della più ampia manifestazione nazionale Open! Studi Aperti, in programma il 13 e 14 giugno 2025 in tutta Italia, promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.

A Savona, l’edizione 2025 si fonda su una riflessione profonda sul tema del riuso e dell’economia circolare, attraverso un allestimento architettonico costruito con tubi di cartone riciclati, provenienti dal progetto realizzato per Euroflora 2025 al Palasport di Genova, curato da Urges-Gruppo Valagussa su progetto dell’architetto Matteo Fraschini.

Il “muro giallo”, visibile da Via Paleocapa e affacciato sul mare, ospita una mostra collettiva di lavori degli architetti della Provincia di Savona. I 200 tubi impiegati, alti fino a 6 metri, sono stati tagliati, lavorati e colorati in giallo dagli studenti dell’Ente Scuola Edile di Savona, rendendo l’allestimento un vero e proprio cantiere formativo.

Un ciclo virtuoso che continua

Al termine della mostra – visitabile fino a domenica 15 giugno 2025 – i materiali dell’allestimento prenderanno nuova vita: i tubi saranno riutilizzati da associazioni locali come Zinöa22, per il progetto di rigenerazione urbana della piazzetta di Zinola vincitore del bando Bottom Up Savona, ma anche da realtà culturali come Erba Matta e gruppi teatrali del territorio.

Un’iniziativa che mette in scena la sostenibilità come pratica concreta e condivisa, capace di trasformare materiali, spazi e relazioni. Un invito a riaprire — con immaginazione e consapevolezza — il nostro sguardo sulla città e sull’architettura.