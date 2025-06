Strepitosi Coach Christian Borghello e tutta la sua squadra ai mondiali WKSF di Kettlebell Lifting di Busto Arsizio!

WKSF WORLD-CHAMPIONSHIP 2025.

Dal 5 al 8 giugno, a Busto Arsizio, si sono disputati i Mondiali WKSF di Kettlebell Lifting, dove il Coach Christian Borghello e la sua squadra hanno ottenuto risultati strepitosi.

Venerdì 6 giugno sale in pedana Joshua Viola che si cimenta nella disciplina del Long Cycle, in categoria élite 80 kg, e chiude la gara qualificandosi primo con 67 ripetizioni; un primo posto sul podio con una prestazione davvero incredibile;

Sabato 7 giugno è stata la giornata con maggior concentrazione di gare:

si comincia con la prestazione di Giada Spignoli, che nel Biathlon Amatori, categoria 58 kg, con 92 jerk e 157 snatch vince il titolo più alto;

poi, nel Biathlon Elite, categoria 80 kg, tocca a Luca Mambelli regalarci una performance insuperabile: con 141 snatch e 111 jerk pareggia il RECORD DEL MONDO e si classifica primo a livello mondiale;

nel Military Snatch Amatoriale sono due gli atleti che si battono per il podio: Alberto Rato e Marcello Pelucchi, entrambi nella categoria 87 kg: Rato chiude quinto con 217 ripetizioni, mentre Pelucchi sale al terzo posto sul podio con 235;

sempre nel Military Snatch Amatoriale, categoria 58 Kg, Eleonora Focaccia si classifica quinta con 181 ripetizioni, migliorando di gran lunga il suo personal best nel suo primo mondiale.

alla fine della giornata di sabato, arriva il momento delle staffette di squadra che vede impegnati Mambelli e Viola negli Elite e Pelucchi negli Amatori. Anche qui i risultati sono strepitosi: la squadra Italia Elite si classifica seconda mentre gli Amatori terzi.

Domenica 8 giugno è il momento delle mezze maratone: domenica mattina, in prima batteria, di nuovo Rato nella categoria 87 kg, gareggia nella disciplina dello Strappo Amatoriale e conquista l’Argento con 391 ripetizioni.

Dopo due giorni di coaching intenso, sempre domenica, sale in pedana il Coach Christian Borghello per la Mezza Maratona Elite, una gara davvero all’ultimo respiro per il coach che, nonostante lo stafilococco aureus delle settimane precedenti, chiude la gara in seconda posizione.

La Squadra Italia, così, grazie ai risultati di tutti i ragazzi della nazionale, si guadagna il primo posto nei punti.

Un mondiale davvero da record per presenza di atleti, quasi 700, e per organizzazione: la E-work Arena ha regalato numerosi record tra cui quello dei nostri ragazzi, che nella loro rispettiva disciplina e categoria di peso, hanno raggiunto lo score più alto dell’intera competizione.

“Sono davvero soddisfatto di tutti i miei atleti, e dei loro notevoli miglioramenti, non solo dal punto d vista della performance agonistica, ma anche per l’atteggiamento che hanno dimostrato in gara: impegno e costanza premiano sempre”, commenta Coach Borghello.

Ora la Only Kettlebell si prende una meritata pausa estiva in vista dei prossimi appuntamenti internazionali in Ungheria per la seconda parte del Mondiale IKMF e in Moldavia per l’Europeo WKSF.

Nel frattempo, ci vediamo a luglio per la garetta estiva che Coach Borghello e i suoi ragazzi organizzeranno al nuovo impianto di Via Cadana a Finalpia!