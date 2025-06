Strada del Beigua, Vaccarezza (FI): “Dalla Regione tre milioni di euro per la sistemazione e la messa in sicurezza”

Liguria. “Sono soddisfatto per l’impegno di Regione Liguria, espresso dal vicepresidente Alessandro Piana quest’oggi in Consiglio Regionale, in merito alla sistemazione e alla messa in sicurezza della viabilità del Beigua, e alla disponibilità finanziaria di tre milioni di euro attraverso il Fondo Strategico regionale per realizzare l’opera”.

E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, che quest’oggi ha presentato in aula una interrogazione sul tema.

Angelo Vaccarezza (FI-Berlusconi) ha chiesto alla Giunta quali novità sono emerse il 20 maggio nel corso della riunione del tavolo di confronto in merito alla viabilità del Beigua ed alle iniziative di Regione Liguria al riguardo. Nell’interrogazione si ricorda che il 20 maggio si è riunito il tavolo di confronto per la messa in sicurezza della Strada del Parco del Beigua, convocato dal vicepresidente della Regione, alla presenza del presidente della Provincia di Savona e dei rappresentanti dei Comuni interessati e dell’Ente Parco.

“Una volta messo nero su bianco e finanziato il progetto – prosegue Vaccarezza – i lavori saranno suddivisi in tre stralci esecutivi, rispettivamente per i due tratti di proprietà pubblica e per quelli privati. In merito poi alla manutenzione dell’opera nel momento in cui sarà conclusa, ritengo sia più corretto che siano i Comuni proprietari della strada a farsene carico, ma soprattutto ritengo che non debba ricadere sulla Provincia, un Ente che a seguito della riforma Delrio già da tempo ha difficoltà a gestire le strade”.

“Ricordo, in questo quadro, che Regione Liguria, attraverso l’assessore Giacomo Giampedrone, negli anni scorsi è riuscita a trasferire alcune strade provinciali ad ANAS: sarebbe perciò incomprensibile che la Provincia si facesse carico di una infrastruttura viaria così delicata come la strada del Beigua”.

“Ringrazio infine per la risposta il vicepresidente della Regione, Alessandro Piana. Ribadisco la mia disponibilità a portare il mio contributo, con tutti i consiglieri regionali del territorio, affinché il percorso delineato quest’oggi dal vicepresidente possa trovare attuazione concreta” conclude.

L’assessore ai parchi Alessandro Piana precisato che esistono due strade alternative e che è stata condivisa una bozza di protocollo d’intesa per la progettazione, realizzazione e gestione della strada. L’assessore ha aggiunto che nella riunione che si è tenuta in Piazza del Ferrari il 20 maggio, è stata ribadita unanimemente la posizione delle Amministrazioni interessate per quanto concerne la strategicità di quest’opera.