Stellanello, 49° raduno del Gruppo Alpini Valmerula: monumento ai caduti dell’Aeronautica

A Stellanello , nell’entroterra andorese, si è svolta la cerimonia ufficiale per il 49° raduno del Gruppo Alpini Valmerula.

Tra i presenti anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che non ha fatto mancare il suo saluto per l’appuntamento dedicato al Gruppo locale degli Alpini: “Una cerimonia toccante e profonda, arricchita dell’inaugurazione di un monumento dedicato ai caduti del corpo dell’Aeronautica Militare, con cui gli Alpini sono gemellati dal 2024” afferma Vaccarezza.

“Inaugurare un monumento dedicato a chi è andato avanti nell’adempimento del proprio dovere ha un significato molto profondo, che a volte le persone dimenticano, derubricandolo a semplice cerimonia. Non è così”.

“Dietro ogni cippo, dietro ogni stele, dietro ogni raffigurazione che ci ricorda chi ha sacrificato la propria vita, c’è storia, memoria e dolore: il dolore degli affetti di chi ha perso padri, fratelli, e ognuno di loro merita rispetto e onori” aggiunge.

“Oggi, è per me doveroso ringraziare il Capogruppo del Gruppo Valmerula Elio Lunghi: per la sua costante presenza, per la sua disponibilità, per ogni giorno speso per la cittadinanza. Impariamo a riconoscere le persone di specchiata moralità, e portiamole ad esempio, sempre” conclude Vaccarezza.