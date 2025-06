Space economy, aperto oggi il bando regionale da 2 milioni per le imprese del settore

Liguria. Si apre oggi il bando da 2 milioni di euro interamente dedicato alle imprese della space economy in Liguria. La misura, attivata su risorse del PR FESR 2021-2027, sostiene con contributi a fondo perduto lo sviluppo di applicazioni e servizi innovativi basati sui dati e sui servizi satellitari di Telecomunicazione, Navigazione e Osservazione della Terra.

Potranno presentare domanda, da oggi fino al 31 luglio, micro, piccole, medie e grandi imprese, in forma singola o associata in ATS, operanti negli ambiti della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3). I contributi potranno arrivare fino al 70% per la ricerca industriale e al 45% per lo sviluppo sperimentale, con un massimo di 500mila euro per progetto.

“Siamo di fronte a un settore che rappresenta una delle più promettenti occasioni di sviluppo economico e tecnologico, anche per la Liguria – dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione FESR Alessio Piana –. Con questo bando, vogliamo stimolare le imprese a sviluppare soluzioni capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e accrescere la competitività del nostro territorio, contribuendo ad affrontare sfide globali che riguardano il monitoraggio ambientale, la logistica, l’energia e la gestione dei rischi. Dal 3 al 6 luglio, al Festival dello Spazio che si terrà a Busalla, avremo inoltre l’occasione di approfondire questo bando e, più in generale, le potenzialità della space economy, settore su cui la Liguria vuole essere protagonista.”

Il bando, che prevede la presentazione delle richieste attraverso la piattaforma “Bandi on line” di Filse, finanzierà progetti che prevedano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per applicazioni innovative di downstream spaziale in diversi settori, tra i quali infrastrutture critiche, ambiente, nuclei urbani e salute.