Soldi in cambio dei permessi di soggiorno, in manette un pubblico ufficiale della Questura

Imperia. Denaro in cambio di permessi di soggiorno, in manette un pubblico ufficiale della Questura di Imperia e due titolari di un’agenzia privata che produce le pratiche per gli stranieri. Nella giornata di ieri, 12 giugno, sono state eseguite perquisizioni personali e locali nei confronti di cinque persone sottoposte ad indagini, in ordine al reato di corruzione propria nell’ambito di condotte per la trattazione di pratiche amministrative dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia e del corrispondente Ufficio presso il Commissariato di Sanremo per il rilascio dei permessi di soggiorno.

I destinatari sono due appartenenti agli uffici di cui sopra e soggetti privati che esercitano professionalmente e non l’attività di agenzia pratiche stranieri. Per quanto riguarda l’arresto in flagranza del pubblico ufficiale, il provvedimento è scattato immediatamente dopo la ricezione da parte dell’uomo della somma di 5 mila euro in contanti, in tagli da 200 euro, consegnatagli in una busta inclusa con le pratiche da trattare, dalla titolare di un’agenzia di pratiche stranieri, anche lei tratta in arresto in flagranza.

Le perquisizioni locali e personali hanno consentito di rinvenire e sequestrare la complessiva somma in contanti pari ad 267 mila euro, di cui 133 mila rinvenuti all’esito della perquisizione locale nella disponibilità del pubblico ufficiale.