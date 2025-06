Si intensificano i controlli della guardia costiera in mare e sulle spiagge: sanzionati alcuni stabilimenti balneari

Savona. Al via da 16 giugno fino al 21 settembre l’Operazione mare e laghi sicuri 2025 della Capitaneria di Porto di Savona. “L’obiettivo – spiega il comandante provinciale Matteo Lo Presti – è quello di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e fare in modo che le attività estive si possano svolgere in maniera sicura“.

I controlli saranno effettuati nell’area di competenza (da Varazze Andora) in mare, ma anche a terra in stabilimenti balneari e spiagge, compreso il contrasto all’occupazione abusiva demaniale. Saranno a disposizione sette mezzi navali di cui una unità attiva h24 dislocati nei porti della provincia (tre a Savona, due a Loano, uno ad Alassio, uno ad Andora).

Anche quest’anno verranno rilasciati i bollini blu, strumento che eviterà inutili duplicazioni nei controlli alle unità da diporto, favorendo il principio di “autotutela” ai fini della sicurezza. Lo scorso anno ne sono stati rilasciati complessivamente 170 nelle acque del compartimento marittimo: le unità navali già controllati potranno apporre in vista sul mezzo il bollino blu per segnalare che sono già state sottoposte a controllo.

Nel 2024 sono stati fatti 600 controlli e sono state elevate 80 sanzioni amministrative.

In questi primi giorni sono già stati controllati diversi stabilimenti balneari della provincia e alcuni sono stati sanzionati per mancanza del bagnino, gavitelli non posizionati correttamente, mancanza della dotazione di primo soccorso. Inoltre, sono stati controllati i porticcioli: la metà sono stati sanzionati perchè non a norma con la percentuale di posti dedicati ai natanti di passaggio e per disabili.

Nell’area marina protetta di Bergeggi a breve sarà attiva la videosorveglianza grazie a un sistema di telecamere che permetterà di controllare da remoto questo tratto di mare. E’ in corso in questi giorni il posizionamento delle telecamere.

Per qaunto riguarda la carenza di bagnini diversi stabilimenti hanno collaborato al fine di coprire l’intera fascia di balneazione (un bagnino ogni 80 metri).

Il comandante ha rivolto un appello a cittadini e turisti: “Raccomandiamo di essere vigili e non superficiali quando si esce in mare, la sicurezza inizia in banchina. Bisogna prepararsi prima, quando si è in mare è tardi. Bisogna controllare le dotazioni di sicurezza, le condizioni meteo e di avere carburante a sufficienza”. E rivolgendosi ai pescatori aggiunge: “E’ importante evitare di uscire da soli e avere sempre una compagnia, comunicare a chi sta a casa dove si intende andare, l’ora a cui si esce e si fa rientro, portare con sé il cellulare carico”.