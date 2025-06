Sfila un portafoglio dalla tasca di un passante e tenta di fuggire: arrestato dai carabinieri

Varazze. I Carabinieri della Stazione di Varazze hanno identificato e fermato l’autore del furto con destrezza di un portafoglio, commesso nel centro di Varazze durante il fine settimana appena trascorso.

Con l’inizio della stagione estiva ed il conseguente considerevole afflusso turistico, i Carabinieri della Compagnia di Savona hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, nei vari comuni costieri, soprattutto negli orari di maggiore affollamento delle vie cittadine.

Durante uno di questi servizi, i militari della Stazione di Varazze hanno ricevuto la segnalazione da alcuni cittadini relativa ad un uomo di origine straniera e di giovane età che, verosimilmente, stava commettendo alcuni furti nel centro cittadino.

I Carabinieri hanno individuavato nell’immediatezza l’uomo e lo hanno seguito per pochi metri. Il 35enne, non accorgendosi di essere seguito, proprio davanti agli occhi dei militari, ha “sfilato” un portafoglio dalla tasca di un passante e ha cercato di fuggire.

Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari fermavano il presunto autore del furto e hanno recuperato il portafoglio che è stato restituito subito al legittimo proprietario.

Durante la breve fuga il 35enne cercava di disfarsi anche di uno zaino, all’interno del quale venivano trovati altri oggetti e denaro, presumibile provento di furti commessi precedentemente. E’ stato accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, è stato arrestato.

L’arrestato è stato giudicato in data odierna con rito per direttissima e, al termine dell’udienza di convalida, è stato disposto per lui il divieto di ritorno nella provincia di Savona.