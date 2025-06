Servizio Civile Universale in Avis Savona: un lavoro che dona esperienza di vita

Savona. “Pillole di Avis”: con questo lavoro l’Avis Comunale Savona vuole iniziare una serie di articoli che hanno l’obiettivo di illustrare cosa fa l’associazione e come si articolano al suo interno tutte le tematiche principali.

Per due mesi, ogni domenica, IVG ospiterà una puntata alla scoperta di questa importante realtà cittadina.

In questo secondo lavoro si vuole illustrare una esperienza diretta. Il servizio civile universale non è un modo di sbarcare il lunario. È un lavoro serio che ti permette di acquisire esperienza di vita e lavorativa. Leggete e verificate.

2 – Un anno di servizio civile universale in Avis

Svolgere il servizio civile universale significa compiere la scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita nello svolgere un progetto che metta in atto azioni concrete per aiutare le comunità e il territorio. Allo stesso tempo, chi partecipa ha l’opportunità di conoscere diverse realtà e accumulare esperienze. Il servizio civile nasce negli anni ’70 come alternativa al servizio militare obbligatorio riservata a chi si dichiarava obiettore di coscienza. Nel 2004, il servizio di leva obbligatoria venne sospesa e poco dopo anche il servizio civile smise di essere obbligatorio, diventando appunto volontario e, successivamente, universale. Il servizio civile viene gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è aperto a tutti i cittadini italiani dai 18 ai 28 anni. Per poter vedere tutti i progetti esistenti sul territorio e inviare la propria domanda di partecipazione, bisogna fare accesso online alla piattaforma DOL.

Fra tutti i progetti proposti, ho scelto quello all’Avis Comunale, impegnandomi per un anno nel mondo delle donazioni del sangue. Non ero del tutto nuova alla donazione di sangue ma si trattava di qualcosa che avevo fatto in passato, senza pensarci troppo e senza dargli la giusta importanza. Naturalmente, sapevo che il sangue andasse alle persone che “stavano male” ma non avevo un’idea precisa di chi avesse bisogno di sangue e quanto ne servisse. Oltre alle persone coinvolte in incidenti, Il sangue donato è necessario per le trasfusioni a pazienti malati di tumori, leucemie, anemie. Inoltre, per operazioni chirurgiche e trapianti di organi, sono necessarie moltissime sacche di sangue: 4 per un trapianto di reni, 10 per un trapianto di cuore, 80 per un trapianto di midollo. Tutte dello stesso gruppo, cosa che adesso so essere non facile da ottenere. Inoltre, in Avis ho potuto imparare anche a cosa serve donare il plasma e come avviene la raccolta di questo emocomponente, necessario per produrre medicinali salvavita e per il trattamento dei grandi ustionati, ed ho appreso che si possono anche donare piastrine, cosa che però non sono ancora riuscita a fare.

Non solo raccolta di sangue; ho potuto partecipare agli incontri nelle scuole per far capire ai più giovani come e perché donare sangue. Difatti, sebbene ci sia un alto numero di donatori “storici”, il loro tempo per donare sangue sta arrivando alla fine ed è necessario che ci sia un gran numero di persone pronte a prendere il loro posto per raggiungere e mantenere l’autosufficienza. Durante gli incontri nelle scuole non viene solo messa in atto una sensibilizzazione al dono ma parliamo anche di cosa significhi essere una persona generosa e altruista e di come condurre uno stile di vita sano. Sottolineiamo come donare sangue non debba essere un’azione svolta solo una volta e basta, ma debba diventare parte della routine di una persona che sceglie di fare questo gesto altruista. Gli uomini possono donare sangue massimo 4 volte all’anno, mentre le donne in età fertile 2. In media, per compilare il questionario e donare sangue, i donatori impiegano circa 1 ora. Veramente pochissimo del loro tempo per fare un gesto così grande.

Fra le altre cose di cui mi sono occupata quest’anno, ho collaborato nella gestione dei social network dell’Avis comunale di Savona ed ho potuto realizzare locandine e manifesti che sono poi stati appesi per tutta la città. Inoltre, ho avuto contatto diretto con i donatori, convocandoli telefonicamente se necessario ed occupandomi occasionalmente dell’accoglienza. Per me, tutto questo è stato molto utile ed interessante visto che studio Comunicazione all’università. Ci sono stati anche degli incontri con l’associazione ADMO ed ho potuto anche imparare come avviene la modalità di tipizzazione per diventare donatori di midollo osseo. Spero di aver avuto un ruolo anche io nel mio piccolo promuovere nel promuovere i concetti di solidarietà e altruismo nei vari incontri che abbiamo avuto quest’anno e di aver aiutato persone ad avvicinarsi al mondo della donazione.

Autore: Noemi Arrigoni