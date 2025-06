Serie D, Matteo Giribone lascia la Cairese: “Anche le storie più belle hanno una fine”

Da qualche stagione nell’aria, è arrivata questa mattina la notizia della separazione tra Matteo Giribone e la Cairese. Il direttore sportivo lascia il club dopo otto anni. Un percorso in gialloblù che però era iniziato molto prima da giocatore, diventando il bomber più prolifico con i colori gialloblù.

Il comunicato

L’A.S.D. Cairese 1919 saluta e ringrazia Matteo Giribone! Dopo otto anni di lavoro, passione e dedizione, è arrivato il momento di salutarci. Hai scritto pagine importanti della nostra storia, sempre con professionalità e amore per questi colori. Ti auguriamo il meglio per il futuro, ovunque esso ti port

Le parole di Matteo: “Otto anni…Tante gioie e soddisfazioni, naturalmente con qualche sconfitta, ma anche questo fa parte del gioco. Come tutte le storie, anche le più belle hanno una fine, anche se sono convinto che sarà solo un arrivederci. Grazie ASD Cairese 1919, e grazie a tutte le persone che ne hanno fatto parte in questi anni. Grazie per la fiducia che avete sempre avuto in me”.