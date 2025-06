Serie D, la Cairese conferma il suo baluardo argentino: Gargiulo è ancora gialloblù

Cairo Montenotte. Juan Pablo Gargiulo resta alla Cairese. Come anticipato negli scorsi giorni, la società intendeva proseguire con uno degli elementi più d’esperienza della rosa gialloblù. Un leader importante che da stasera continua ufficialmente a far parte dei gialloblù dopo essere stato tra i protagonisti dello storico ritorno in Serie D e della scorsa salvezza.

Il comunicato

L’A.S.D Cairese 1919, è lieta di comunicare la terza conferma per la stagione 2025/2026.

Juan Pablo Gargiulo, difensore classe 1992, continuerà a lottare per i colori Gialloblù!

Da parte di tutta la società, i migliori auguri per la nuova stagione!