Serie D, colpo in entrata per il Vado: ecco Matteo De Rinaldis

La voce dell’interessato era nell’aria, ora è diventato tutto ufficiale: Matteo De Rinaldis è un nuovi giocatore del Vado.

Un’occasione importante per il centrocampista classe 2002, che in maglia dell’Oltrepò ha vissuto un campionato da protagonista: 32 presenze, 6 gol (di cui uno proprio contro il Vado), 5 assist. Un contributo fondamentale per una salvezza raggiunta con due giornate d’anticipo. Per la società rossoblù uno dei prospetti più interessanti del Girone A.

Un addio carico di stima e riconoscenza da parte del club oltrepadano:

“Grazie Matteo, è stato bello incontrati, conoscerti, osservarti, ammirarti, gioire per te e con te”.