Serie D, Celle Varazze: ufficiale l’arrivo di Gabriele Balan

Man mano prende forma il Celle Varazze. Il club allenato da mister Mario Pisano ha annunciato l’arrivo all’Olmo-Ferro di Gabriele Balan, centrocampista classe 2000.

Proveniente dalla Lavagnese, è un centrocampista “box to box”. Il club lo presenta così: “Ormai una certezza in categoria per la sua esperienza, forza fisica e capacità di coprire molte zone di campo ed è stato protagonista indiscusso dell’ottima stagione della sua squadra contribuendo al piazzamento finale con 6 reti all’attivo”.

Il punto sulla rosa del Celle Varazze

Confermati: Mitu, Padovan, De Benedetti, Akkari, Righetti, Calcagno