Serie D, Cairese: Solari verso la conferma, rimane sullo sfondo la voce Mascara

In casa Cairese è tempo di stringere i tempi per la scelta dell’allenatore che dovrà guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie D. I primi contatti con Matteo Solari c’erano stati prima del Torneo Internazionale. Le parti però non hanno subito trovato l’intesa necessaria per la fumata bianca.

Ma l’annuncio della conferma del tecnico cairese non dovrebbe tardare ad arrivare. La società si è subito rimessa all’opera dopo la prestigiosa kermesse giovanile per sciogliere il nodo allenatore e iniziare a lavorare sulla rosa. A breve potrebbe quindi arrivare il sigillo dell’ufficialità.

Restano quindi in disparte i mormorii piemontesi secondo cui potrebbe inserirsi Giuseppe Mascara – ex fantasista del Catania – per guidare la squadra, visto il suo addio alla panchina della prima squadra del Novara, l’altro club della presidenza Boveri. Potrebbe rivelarsi un’alternativa in caso di clamorosi colpi di scena.