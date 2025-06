Serie D, Cairese: a mister Gandolfo la Juniores nazionale, si aspettano le prime novità

Deve ancora decollare il mercato della Cairese. Sfumato l’obiettivo Alfiero, l’attaccante ha poi scelto il Pavia, si attendono da domani le prime novità relative all’organico su cui potrà contare mister Matteo Solari. Curiosità anche per capire se capitan Emanuele Boveri approderà al Bra in Serie C dopo i contatti delle scorse settimane. Un indizio in più è che il giocatore non sia stato ancora annunciato come confermato. Lato direttore sportivo, dopo l’addio di Matteo Giribone la casella non dovrebbe essere coperta da altre figure, con il mercato condotto dalla proprietà insieme al dg Franz Laoretti, che era dato in partenza ma che quindi dovrebbe restare nel club gialloblù. Intanto il club ha reso noto che Stefano Gandolfo allenerà la Juniores.

Il comunicato

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Stefano Gandolfo sarà il nuovo allenatore della Juniores Nazionale per la stagione sportiva 2025-2026.

La società accoglie con grande entusiasmo mister Gandolfo in questo nuovo incarico.

Due anni fa ha ricoperto il ruolo di vice allenatore della Prima Squadra, contribuendo alla storica promozione in Serie D.

Da parte di tutta la società, i migliori auguri a Stefano per una nuova stagione!