Serie D, ancora una mossa in attacco per il Celle Varazze: dal Lanciano arriva Tomas Diaz Crespi

Celle/Varazze. Altro colpo in attacco per il Celle Varazze di mister Mario Pisano. Il club biancoblù ha ufficializzato l’arrivo dell’argentino Tomas Diaz Crespi, ex attaccante del Lanciano e autore di 68 gol nelle sue ultime cinque stagioni tra Argentina, Stati Uniti, Spagna e Italia.

Il comunicato:

L’F.B.C. Celle Varazze comunica di aver raggiunto l’accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore Tomas Diaz Crespi proveniente dal Lanciano F.C..

Centravanti argentino di grande fisicità, classe 1996, Tomas è un attaccante che porta grande potenza grazie ai suoi 190 cm e che può giocare in diverse posizioni dell’attacco senza rinunciare al vizio del gol avendone realizzati 68 nelle ultime 5 stagioni sparsi tra Argentina, USA, Spagna e Italia.

La Società tutta gli dà il più caloroso benvenuto augurandogli buona fortuna in maglia biancoblù.