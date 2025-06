Serie D, altra conferma per la Cairese: Di Pietro rimane il preparatore atletico

Cairo Montenotte. Tempo di una nuova conferma in casa Cairese. Arriva infatti un annuncio che riguarda la composizione dello staff tecnico di mister Solari. In particolare, mantiene il ruolo di preparatore atletico dei gialloblù Giovanni Di Pietro.

Per l’ex centravanti sarà la seconda stagione nell’organigramma dei valbormidesi, dopo diverse annate nel settore giovanile del Genoa.

Ecco il comunicato ufficiale della Cairese:

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare una conferma nello staff tecnico della Prima Squadra. Giovanni Di Pietro continuerà a ricoprire il ruolo di preparatore atletico gialloblù anche per la stagione sportiva 2025-2026. Una scelta di continuità che valorizza competenza, dedizione e professionalità: il “Prof”, infatti, è in possesso del patentino da preparatore atletico professionista FIGC e della licenza UEFA B, garanzie di un profilo tecnico di assoluto livello al servizio della squadra. Da parte di tutta la società, i migliori auguri a Giovanni per una nuova stagione!