Saccone è il nuovo allenatore della Nolese: “Ambizione salto di categoria, ci proveremo”. Bordone: “Scelto perché è bravo e preparato”

Noli. Ormai era solo da aspettare l’annuncio per la nuova guida tecnica della Nolese. Il club biancorosso, dopo la passata stagione conclusa ai playoff, vuole ricominciare con un progetto rinnovato. Le sorprese, come prevedibile, non ci sono state: è Pietro Saccone il nuovo allenatore.

Il neo tecnico biancorosso è stato ufficializzato questa sera con la foto di rito presso l’impianto sportivo del “Mazzucco”, dopo aver salutato il Legino con un post sui propri profili social.

“In questi ultimi anni avevamo già parlato un paio di volte, era un profilo che ci interessava molto, poi per alcuni giustificati motivi non si era concretizzato – ha introdotto il direttore sportivo Pietro Bordone -. Adesso è la volta buona e per questo c’è molta soddisfazione da parte di tutti“.

Dopo le esperienze in Juniores con Finale e Legino al suo ritorno in pista, con la vittoria del campionato regionale nelle stagione 2023/2024, Saccone torna ad allenare una Prima Squadra: “Sono dieci anni dall’ultima volta, nel 2015. Spero di portare entusiasmo, che già si respira qua, e l’ambizione un po’ di tutti che era di provare a fare un campionato importante. Presto fare previsioni perché non sappiamo ancora nel girone preciso né chi saranno gli avversari precisamente, però l’ambizione è quella di provare a saltare di categoria. Quello è quello che vorremmo fare”.

Luca Maretti sarà il suo vice: “Ormai è il terzo anno che siamo insieme. Nello staff ci siamo tante persone qua quindi ci daremo una mano tra noi”. Sulla rosa: “È ancora un po’ presto, stiamo lavorando a cercare di individuare i giocatori giusti partendo dal presupposto che la squadra che trovo qua, con cui ho già avuto modo di conoscermi, mi ha accolto benissimo ed è una squadra di valore. Secondo me per la categoria è una squadra totalmente di valore e stiamo cercando di individuare i ragazzi giusti per far crescere la rosa in modo da poterci aiutare. Essendo ambiziosi bisogna avere una squadra all’altezza delle ambizioni che poniamo”.

Oggi una prima sgambata in famiglia, un fattore non banale per una squadra di Seconda Categoria trovarsi a farla ad inizio giugno: “È bello perché secondo me è un modo di stare insieme già da subito, cominciare a conoscersi ancora prima dell’inizio ufficiale della stagione, cominciare a vederci, a tenere la gamba viva. Ogni tanto faremo delle serate che secondo me sono un valore aggiunto, un modo di fare gruppo, di stare uniti, di cominciare a preparare un po’ anche l’ambiente. Quando ci troveremo fino a agosto non partiremo da zero ma già da una conoscenza reciproca tra me, i giocatori e tutti quanti”.

Bordone racconta le ambizioni del club biancorosso:”La Nolese è una società storica con una storia importante, negli anni hanno sempre lavorato bene soprattutto nel ricercare ragazzi funzionali, persone per bene e hanno creato un gruppo solido. Dall’anno scorso, io sono sempre stato vicino alla società perché mio figlio gioca qua, l’anno scorso sono entrato ufficialmente come direttore sportivo e con la società abbiamo tirato giù una traccia. Siamo partiti dalla scorsa estate, abbiamo deciso di alzare l’asticella inserendo giocatori di livello tecnico importante, di categoria anche qualcuno superiore, ha avuto esperienze in categorie superiori. Su questa traccia stiamo continuando a lavorare perché vogliamo chiaramente alzando il livello tecnico e di conseguenza il risultato sportivo aumenta e migliora e su questo ripeto partendo dall’anno scorso vogliamo continuare”.

Sulla scelta di Saccone: “Lo conosco da anni, la scelta è ricaduta su di lui perché è bravo, è preparato io personalmente, lo conosco bene, è un ragazzo di prospettiva, sono sicuro che potrà fare anche molto di più di queste categorie perché già quest’anno ha avuto possibilità di andare ma tra di noi c’era una sorta di, lasciatemelo dire, promessa che era rimasta un po’ in ballo”.

Sulla rosa: Abbiamo un organico forte, su questo organico stiamo inserendo ragazzi di prospettiva, bravi, stiamo lavorando in modo serrato con Pietro, ci sentiamo parecchie volte al giorno”.

A livello societario: “Abbiamo il Presidente Costantino Trozzola, Marco Fontana, il Direttore Generale Paolo Bona, il Segretario Mauro Maggioni”. Poi l’ufficialità di un grande ritorno: “Quello dall’avvocato Vito Anobile che era già stato Presidente qualche anno fa, per noi è un grandissimo ritorno ufficiale perché comunque lui fortunatamente è sempre rimasto vicino alla società, ci ha appoggiato in varie situazioni che si presentano nella gestione di una società e quindi siamo molto molto molto contenti, c’è molto entusiasmo e avanti così”.

Il ds chiosa sugli obiettivi: “L’anno scorso ci siamo prefissati come primo obiettivo era quello di raggiungere, fare un campionato di vertice, l’abbiamo fatto, siamo stati per larga parte del campionato in testa alla classifica, siamo stati comunque nelle primissime posizioni. Poi nella seconda parte ci è venuto a mancare qualcosa, un po’ di sfortuna, evidentemente chi è arrivato davanti a noi è stato più bravo di noi, quindi la Veloce, il Viotus Nombosco, la stessa Priema che ci ha battuto nei play-off, complimenti ancora loro. Noi siamo partiti da meno tre l’anno scorso con una penalizzazione che è inutile adesso parlarne, ma siamo riusciti nonostante questo a fare un campionato veramente importante e soprattutto a consolidare questa rosa, questa organizzazione che stiamo portando avanti con entusiasmo. Il campionato, come ha detto Pietro, vogliamo farlo di vertice. Nessuna pressione particolare, il campo darà le sue risposte, noi siamo pronti, saremo pronti sicuramente e poi se non dovesse essere salto di categoria sarà comunque più divertimento e coesione di un gruppo di ragazzi e una società incredibili”.

