Seconda Categoria, il Sassello prepara a un attacco stellare: confermato Calcagno e vicino Rebagliati

Un girone di ritorno ad alto ritmo ha riacceso la passione di Sassello per la squadra del paese. La formazione di mister Fabio Musso è entrata in zona playoff ma il divario dalla seconda ha impedito alla formazione della Valle dell’Erro di disputare gli spareggi promozione. Un obiettivo che quest’anno il club è determinato a centrare.

Per farlo, si lavora a un attacco stellare. Il gruppo della scorsa stagione ha deciso di rimanere, compreso il cannoniere Stefano Calcagno nonostante più di una sirena. L’ex Albissole e Savona ha siglato la bellezza di 22 goal nello scorso torneo. A fianco a lui, è in predicato di arrivare un vero e proprio big per la categoria, ovvero il capitano dell’Albissole Danilo Rebagliati. Quest’ultimo, protagonista della scalata dei ceramisti dalla Seconda Categoria alla Promozione. Vittoria della Seconda Categoria proprio in coppia con Calcagno.

Ma le novità per il Sassello dovrebbero interessare tutti i reparti. In difesa è in predicato di arrivare un altro giocatore che con quell’Albissole aveva vinto la Seconda Categoria nella stagione 21/22, ovvero il difensore ex Vadese Stefano Crino.