Scuola e solidarietà: la corsa contro la fame all’Istituto Comprensivo Val Varatella

Borghetto S.S. Un’ondata di solidarietà e impegno ha travolto l’Istituto Comprensivo Val Varatella di Borghetto Santo Spirito, protagonista di un’edizione straordinaria della “Corsa contro la Fame”.

Studenti, insegnanti e famiglie si sono uniti in una lodevole iniziativa che ha trasformato l’attività fisica in un potente strumento di sensibilizzazione e raccolta fondi per combattere la malnutrizione nel mondo.

Non si è trattato solo di una gara sportiva, ma di un vero e proprio progetto didattico e sociale che ha coinvolto i giovani in un percorso di consapevolezza sui temi della fame e della malnutrizione, spesso lontani dalla loro realtà quotidiana.

Nelle settimane precedenti l’evento, le classi dell’IC Val Varatella sono state impegnate in lezioni e attività di approfondimento curate dall’associazione “Azione contro la Fame”.

Attraverso materiali didattici mirati e testimonianze, i ragazzi hanno potuto comprendere la complessità del problema della fame nel mondo, le sue cause e le gravi conseguenze che ha sulla vita di milioni di bambini.

Armati di un “passaporto solidale”, gli studenti si sono poi trasformati in ambasciatori della causa, sensibilizzando parenti, amici e conoscenti. Ogni “sponsor” ha promesso una donazione per ogni giro che il ragazzo si sarebbe impegnato a percorrere il giorno della corsa. Un meccanismo virtuoso che ha responsabilizzato i giovani, rendendoli protagonisti attivi di un’azione di solidarietà concreta.

La manifestazione ha visto gli alunni delle diverse classi correre con entusiasmo e determinazione. I docenti dei tre plessi, Toirano, Borghetto e Ceriale, coordinati dai professori Giulio Chirico e Roberto Capezio, si sono impegnati nell’organizzare tre diversi eventi che si sono svolti nel centro storico dei tre comuni, grazie anche all’aiuto delle amministrazioni locali.

Il giorno della “Corsa contro la Fame”, l’entusiasmo era palpabile. Bambini e ragazzi, con le loro pettorine numerate, hanno corso con gioia e determinazione, sostenuti dal tifo di genitori e insegnanti. Ogni passo, ogni giro, si è trasformato in un gesto concreto di aiuto.

I fondi raccolti dall’IC Val Varatella andranno a sostenere i progetti di “Azione contro la Fame” in diverse parti del mondo, contribuendo a fornire cibo terapeutico, acqua potabile e assistenza sanitaria a comunità colpite dalla malnutrizione.

La Dirigente Scolastica ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Siamo immensamente orgogliosi dei nostri studenti. Hanno dimostrato non solo grande energia e spirito sportivo, ma anche una profonda sensibilità e un grande senso di responsabilità. La ‘Corsa contro la Fame’ è molto più di un evento sportivo; è un’esperienza che educa alla cittadinanza globale e al valore della solidarietà.” Per la scuola di Borghetto questo è il secondo anno di partecipazione a questa iniziativa solidale.

Un plauso va anche a tutti gli insegnanti, al personale scolastico e ai volontari che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, dimostrando come la collaborazione e l’impegno collettivo possano generare un impatto significativo.

La “Corsa contro la Fame” dell’IC Val Varatella di Borghetto Santo Spirito è un esempio luminoso di come la scuola possa essere un motore di cambiamento, formando non solo menti brillanti, ma anche cuori generosi e consapevoli.