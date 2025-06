Scontro tra bus TPL e un’auto sulla via Aurelia ad Alassio: due persone soccorse

Alassio. Scontro tra un autobus della TPL Linea e un’auto questa mattina ad Alassio, in via Aurelia all’altezza dell’incrocio con via Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30.

Due persone sono state soccorse sul posto dal personale della Croce Bianca e della Croce Rossa di Alassio. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Le due persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.