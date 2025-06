Savona. “Quanto ci hanno patito quelli del centrosinistra di Savona? Addirittura un comunicato stampa contro di me, fatto dall’intera maggioranza”. Così il consigliere Angelo Vaccarezza replica ai gruppi di maggioranza di Savona.

“Già il fatto che si siano dovuti mettere in tanti in una stanza per scrivere quel comunicato la dice lunga. Tra parentesi hanno preso parte di un articolo che era già uscito il giorno prima, anche lì sull’originalità avrei parecchio da dire. Però vi prego compagni, non prendetevela così tanto. Io mi rendo conto che quando si tocca un nervo scoperto uno abbia subito una reazione, ma quello che state facendo è un disastro“.

“Guardate, se andrete nella direzione in cui noi vi consigliamo di andare, noi non saremo altro che felici – prosegue -. Noi non siamo contro una buona soluzione, siamo contro una cattiva soluzione. Quando dite che io personalmente ho sposato questo tipo di raccolta, mentite sapendo di mentire. L’Amministrazione Caprioglio ha fatto quello che ha ritenuto di fare, non ero certo parte di quell’Amministrazione, e chi vive la politica savonese lo sa benissimo: il fatto che Ilaria Caprioglio non sia stata ricandidata a sindaco forse dovrebbe mettere qualche dubbio. Ma se quell’Amministrazione ha un merito nei confronti dei savonesi, è che ha salvato dal fallimento questo Comune. Ringraziate tutte le mattine quando entrate in Comune Silvano Montaldo che ha preso gli swap che avevate fatto voi ed è riuscito a far diventare un bilancio su un fianco un bilancio di una città che oggi può guardare al futuro”.

“E poi il finale del comunicato è fantastico: ‘Pensa alla tua Loano!’. Ma davvero? Ma davvero voi mi sfidate sul piano amministrativo ricordando il mio periodo di Amministrazione di Loano? – continua – Io l’ho fatto per 23 anni, dal 1988 al 2011, e se volete venire a Loano io vi ci accompagno, vi porto a vedere il porto. Naturalmente sono opere che ho realizzato io: piazza Italia, la passeggiata, vi porto a vedere tanti angoli della mia città per insegnarvi come si recupera l’arredo urbano, come si recupera una qualità di vita. E poi, se avete tempo, ma ce ne vuole tanto, vi porto a vedere gli impianti sportivi, vi porto a vedere il palazzetto dello sport con la sua piscina interna e il suo campo polivalente, vi porto a vedere la piscina esterna olimpionica, vi porto a vedere il PalaGuzzetti messo a disposizione delle scuole, vi porto a vedere i campi da tennis, vi porto a vedere il campo da calcio. Perché è incredibile, lo so che per voi savonesi è incredibile, ma a Loano c’è una squadra della città che gioca in un campo che è a Loano“.

“Pensate ad amministrare bene questa città, se poi non aveste la disponibilità di venire durante la giornata, non preoccupatevi: a Loano ci potete venire anche di sera, perché a Loano di sera si può girare, e lo sapete perché? (e se non mi credete andate a controllare) perché dei Comuni costieri della provincia di Savona, di tutti i Comuni costieri, c’è solo una città, che si chiama Loano, che non è stata amministrata mai, nemmeno per un’ora, dal centrosinistra o da qualcosa che assomigliasse al centrosinistra. E i risultati si vedono”, conclude il Consigliere Angelo Vaccarezza.