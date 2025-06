Savona. E’ attesa, probabilmente verrà questa mattina, la Soprintendenza nel cantiere aperto la scorsa settimana in corso Italia dopo il ritrovamento durante gli scavi di vecchi resti murari.

“Sono necessari i rilievi per documentare quanto emerso e capire cos’era, ma non credo ci sarà uno stop ai lavori“, ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Lionello Parodi.

I lavori di riqualificazione riguardano l’ultimo tratto pedonale di corso Italia (compreso tra via Cesare Battisti e via dei Vegerio). Oltre al restyling il progetto prevede il rifacimento dei sottoservizi stradali. Nel dettaglio è previsto: la rimozione dell’asfalto e la sua sostituzione con una pavimentazione in pietra in continuità e alla stessa quota rispetto a quella dei marciapiedi esistenti; l’installazione di nuovi arredi urbani, come le due lunghe panche con le sedute in legno, una nella parte iniziale della via (verso via Battisti) e l’altra in corrispondenza del passaggio di collegamento con via dei Mille; la riqualificazione del verde, anche grazie all’ampliamento delle aiuole; il rifacimento dell’illuminazione; la regolamentazione dell’ingresso nella via con dissuasori tipo pilomat.

La durata prevista dei lavori è di 7 mesi, mentre l’importo complessivo dell’intervento è di 914mila euro, in parte finanziato con contributo regionale sul Fondo di Sviluppo e Coesione (500mila euro) e in parte con risorse comunali.