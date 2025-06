Savona, stasera a Villa Cambiaso Domenico Quirico racconta la guerra in Medio Oriente e il dramma di Gaza

Savona. Questa sera alle 20,30, a Villa Cambiaso di via Torino, Domenico Quirico, storico inviato di guerra de La Stampa, parlerà dei venti di guerra in Medio Oriente e della drammatica emergenza di Gaza. Si potrà accedere alla sala a partire dalle 20,15.

La fragile tregua imposta da Trump a Iran e Israele aggiunge attualità all’argomento, quasi con l’attenzione alle ultime notizie sperando ovviamente che non siano negative. Conduce Sandro Chiaramonti, direttore editoriale di IVG.

Quirico è figura simbolo del giornalismo di frontiera e profondo conoscitore del mondo arabo. Dopo essere stato corrispondente da Parigi è stato reporter di guerra, dalla primavera araba alla guerra in Siria, passando per la Libia e l’Africa subsahariana. Fu rapito in Siria per cinque mesi, prigioniero di un gruppo jihadista, e liberato dopo un lungo lavoro dei servizi segreti e di altri apparati statali italiani.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore Gabriella Branca, si deve ai gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Savona e ha subito ottenuto ospitalità a Villa Cambiaso per volere degli eredi di Pio Vintera.