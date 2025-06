Savona stanzia 7 milioni per riqualificare strade e verde. Carpano: “Sia data priorità ai quartieri, come Santa Rita e Oltreletimbro”

Savona. “Valuto molto positivamente la manovra finanziaria da oltre 7 milioni di euro approvata dal Comune di Savona, che destina risorse importanti alla manutenzione e alla riqualificazione urbana e al miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive. L’avanzo può essere impegnato solo per finanziare misure non ripetibili, da cui la scelta di azioni straordinarie di pulizia, rigenerazione e messa in sicurezza, tra le altre. È un segnale concreto, che va nella direzione giusta e che può contribuire a restituire decoro e funzionalità a molte aree della città”. Così il consigliere comunale di Savona, Massimiliano Carpano, commenta la manovra annunciata 6 giorni fa dal Comune di Savona.

“Allo stesso tempo – aggiunge – auspico che le modalità di individuazione degli interventi facciano sì che queste risorse vengano destinate con priorità ai quartieri che da anni vivono queste criticità in maniera più marcata rispetto al centro. Mi riferisco in particolare al quartiere di Santa Rita e all’area Oltreletimbro: pur avendo già ricevuto attenzione, anche grazie alla costante attività di presidio svolta dal gruppo di quartiere (penso al miglioramento dei giochi del Parco delle Nazioni e all’inserimento dell’area fitness), presentano ancora numerose problematiche da affrontare”.

Un’attenzione specifica, secondo Carpano, merita anche l’area canina del Parco delle Nazioni, molto frequentata da cittadini e dai loro animali, che “necessita di essere resa il più possibile accessibile, funzionale e fruibile. Si tratta di uno spazio importante per il benessere degli animali e per la socialità delle persone, che va valorizzato e migliorato”.

Altro tema centrale è “la manutenzione di strade e marciapiedi, fondamentale per garantire la sicurezza stradale. Il quartiere di Santa Rita e le zone limitrofe sono attraversate ogni giorno da un traffico veicolare molto elevato, ed è necessario intervenire con decisione su buche, segnaletica, attraversamenti pedonali e illuminazione per tutelare sia i residenti sia gli automobilisti, ma anche gli studenti e i bambini che frequentano le scuole della zona”.

“I progetti che sono stati avviati in questi anni di amministrazione sono molti – scrive Carpano – e contribuiranno a cambiare il volto della città, migliorandolo, ma presentano tempistiche più o meno dilatate nel tempo a seconda della tipologia di finanziamento che intercettano. L’avanzo libero, di cui ad oggi possiamo usufruire dopo anni di esercizio finanziario indirizzato a sanare il buco di bilancio, rappresenta invece un’opportunità per incidere, pur sempre con prudenza, in modo significativo già quest’anno, e di farlo nei quartieri, che da tempo hanno bisogno di interventi per migliorarne la vivibilità. Spero quindi che l’attuazione concreta di questa manovra tenga conto di tutto questo: serve una visione che parta dai quartieri, che sono il cuore vivo della città e meritano risposte forti, tangibili e rapide” conclude.