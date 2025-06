Savona, recupero dell’ex piscina di via Trento e Trieste: la giunta approva una variante

Savona. La giunta comunale di Savona ha approvato una variante relativa ai lavori di recupero dell’ex piscina di via Trento e Trieste al Prolungamento. Qui sarà costruito uno skate park.

“Durante l’esecuzione delle opere – si legge nella delibera – si sono manifestate sopravvenienze tecniche, emerse in particolare a seguito di approfondimenti geotecnici che hanno evidenziato scostamenti significativi rispetto alle condizioni ipotizzate in fase progettuale. Tali circostanze hanno reso necessaria la predisposizione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, finalizzata all’adeguamento delle soluzioni progettuali e alla salvaguardia della sicurezza strutturale, funzionale e normativa dell’intervento”.

Nel dettaglio “gli interventi fondazionali sono stati adeguati a seguito delle indagini geologiche che hanno evidenziato una stratigrafia del terreno differente da quanto inizialmente previsto. La soluzione originaria con plinti su micropali è stata sostituita con una fondazione diretta in cemento armato, estesa fino alla quota delle fondazioni esistenti, garantendo maggiore stabilità e compatibilità con i vincoli logistici ed economici del cantiere. Durante l’esecuzione dei lavori, la rimozione delle condotte di aerazione ha portato alla scoperta di selle Gerber non individuabili in fase progettuale, rendendo necessaria la revisione del sistema di collegamento tra le nuove travi in acciaio e le strutture esistenti. Per garantire la continuità strutturale e la sicurezza dell’intervento, sono stati eseguiti getti cementizi armati e inserite piastre in acciaio di rinforzo”.

Inoltre, “nel solaio di copertura della zona destinata al bar sono stati rilevati fenomeni di ammaloramento imprevisti. Per prevenire il rischio di sfondellamento e garantire la sicurezza della struttura, è stato implementato un sistema di consolidamento dell’intradosso con l’applicazione di un trattamento antisfondellamento e l’inserimento di profili in acciaio”.

Di conseguenza è previsto l’aggiornamento del layout dello skate park con l’inserimento di un nuovo spogliatoio al secondo piano, l’integrazione di un nuovo campo di solaio a quota +12,5 metri, modifiche alle rampe per disabili e la sostituzione della fossa ascensore con una platea a quota rialzata. Contestualmente, è stato eliminato l’intervento di modifica del muro bordo vasca lato Est voluzione del progetto funzionale dello skatepark, che ha richiesto la riconfigurazione degli spazi interni, dei percorsi di accesso e degli impianti.

Gli altri interventi previsti sono l’edeguamento della compartimentazione antincendio, in particolare del locale tecnico sotto la gradinata, con REI 120, chiusure certificate, impianto di rilevazione fumi e percorsi di esodo aggiornati. Per il piano terra la ridefinizione del vano ascensore e del locale bar a seguito di interferenze strutturali; modifica delle tramezze, al primo piano la realizzazione infermeria e ufficio, razionalizzazione dei locali tecnici e impiantistici, compartimentazioni, al secondo trasformazione della balconata in spogliatoi con accesso dedicato, nuove rampe e vie di esodo, revisione parapetti. Per quanto riguarda gli impianti elettrici è previsto il rifacimento completo al piano secondo, nuovi quadri elettrici, illuminazione ordinaria ed emergenza, separazione circuiti; nella zona bar e spazi antistanti è stato introdotto un sottoquadro dedicato, nuove linee forza, impianti dati, predisposizione audio e prese multiple.