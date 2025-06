Rifiuti abbandonati, la polizia locale di Savona intensifica i controlli: 37 denunce e 61mila euro di sanzioni

Savona. Il nucleo di Polizia Edilizia e Ambientale della Polizia Locale di Savona, sia su iniziativa propria che a seguito di segnalazioni, ha denunciato all’autorità giudiziaria, dall’inizio dell’anno, 37 persone responsabili di abbandono o gestione illecita di rifiuti. Sono stati inoltre sequestrati, con finalità di confisca, tre autocarri utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

Sempre nel corso delle attività, grazie all’asseverazione tecnica di Arpal, è stata concessa a 10 soggetti la possibilità di chiudere il procedimento penale in via amministrativa, per un totale complessivo di 61.000 euro pagati.

Il nucleo ha inoltre colto sul fatto 32 persone che, in modi diversi, abbandonavano o smaltivano in modo scorretto i rifiuti urbani. Tutte queste azioni rientrano nell’ambito dell’impegno costante per contrastare il degrado urbano e proteggere l’ambiente.