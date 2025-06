Savona, possesso illegale di arma da fuoco: arrestato

Ieri notte, a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un uomo di origini dominicane, per possesso illegale di arma da fuoco e altri oggetti atti a offendere.

Intorno alle 3.00, in via Crispi, gli agenti impegnati nella quotidiana attività di controllo del territorio, hanno notato un uomo su una bicicletta che alla vista della pattuglia si è allontanato con atteggiamento sospetto, accelerando e cambiando repentinamente direzione, come volesse dissuadere un eventuale controllo.

Una volta avvicinato per le operazioni di identificazione, è apparso nervoso e poco collaborativo fingendo di non comprendere la lingua italiana.

Dopo un’attenta osservazione gli agenti si sono accorti di un oggetto nella tasca anteriore dei pantaloni che per forma e dimensione poteva essere ricondotto ad un’arma da fuoco.

Insospettiti da tale circostanza e dalle vaghe spiegazioni date dall’uomo, i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione e così sono stati rinvenuti un coltello a serramanico di 25 centimetri, un revolver di 12 cm in una fondina e circa 450 euro in contanti.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, continuando ad ostacolare le operazioni di identificazione e gli atti relativi al suo fermo.

Trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Savona, l’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.