Savona, Patto per Savona: “La minoranza lascia l’aula durante la discussione su Gaza, comportamento irresponsabile e inaccettabile”

Savona. Ieri, durante la seduta del Consiglio Comunale, l’opposizione “ha mostrato un comportamento politicamente irresponsabile e moralmente inaccettabile, danneggiando non solo l’immagine delle istituzioni, ma anche la sensibilità e il rispetto dovuti a migliaia di vittime innocenti. La decisione di abbandonare l’aula prima della discussione dell’ordine del giorno sulla drammatica situazione umanitaria a Gaza rappresenta una scelta grave che ferisce profondamente la memoria delle decine di migliaia di vittime palestinesi, tra cui migliaia di bambini. Questa crisi, già definita dalla Corte Penale Internazionale e dalla Corte Internazionale di Giustizia come una gravissima violazione del diritto internazionale e umanitario, non può essere ignorata da nessuno che abbia a cuore i principi fondamentali della civiltà e della dignità umana”. Lo dichiarano i consiglieri del gruppo Patto per Savona Marco Lima, Roberto Besio, Carla Ferone, Chiara Ferrando, Eleonora Raimondo

“Come amministratori locali abbiamo il dovere di intervenire quando i diritti fondamentali vengono violati – proseguono -, e questo ordine del giorno non era contro alcun popolo, bensì un atto di responsabilità e solidarietà verso chi soffre. Il nostro impegno è rivolto al riconoscimento dello Stato palestinese, all’interruzione della vendita di armi utilizzate per violare il diritto internazionale e a promuovere iniziative diplomatiche per una pace giusta e duratura. Savona, città medaglia d’oro della Resistenza, è da sempre simbolo di libertà e giustizia. Non possiamo permetterci di tacere davanti allo sfollamento forzato di milioni di persone, alla distruzione sistematica di ospedali e scuole e al blocco disumano degli aiuti umanitari”.

“Inoltre, ci siamo impegnati a sostenere concretamente in prima persona tutte le iniziative sul territorio volte a diffondere pace, solidarietà e speranza, promuovendo il coinvolgimento della società civile e delle associazioni già attive da tempo – continuano -. Cogliamo qui l’occasione per ringraziare chi quotidianamente si batte per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della pace e per dare voce alle sofferenze del popolo palestinese. L’opposizione, scegliendo di allontanarsi dalla discussione, ha deciso di voltare le spalle alla sofferenza e di negare il proprio contributo ad un atto simbolico ma profondamente significativo, che avrebbe potuto dare un messaggio chiaro di unità e responsabilità, nel ricordo di chi ha perso la vita e provando a dimostrare vicinanza a chi ogni giorno si chiede se ci sarà ancora un domani.”

“Stendiamo un velo pietoso su quei banchi vuoti, augurandoci che simili episodi non si ripetano e invitiamo tutti i consiglieri comunali a riflettere seriamente sul proprio ruolo al servizio della comunità e della dignità umana, per contribuire con responsabilità e serietà al bene della nostra città e alla tutela dei diritti universali”, concludono.