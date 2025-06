Savona, Orsi attacca: “600mila euro per consulenze, zero per un parere sul porta a porta. Ingiustificabile”

Savona. Polemica dell’opposizione alla variazione di bilancio da 8 milioni di euro presentata in commissione consiliare dalla giunta ieri pomeriggio. Critico il capogruppo di PensieroLibero.zero, Fabio Orsi che attacca: “Si spenderanno 600mila euro in consulenze e per il porta a porta non è previsto nessun incarico, sarebbero bastati 30/40 mila euro”.

“Oltre 7 milioni prevedono l’utilizzo di avanzo libero, usando una semplificazione, il denaro ‘accumulato’ non speso e messo da parte – prosegue Orsi -. Una spesa fuori dalle previsioni del bilancio che si approva ogni anno, la più alta in questi tre anni e, non mi stupirei, tra le più alte nella storia di questo Comune”.

“Sapete quanto è la previsione di spesa in questa variazione per rispondere ad una qualunque delle problematiche manifestate in queste settimana sul tema ‘differenziata’? Risposta: zero. Sapete quanta spesa ulteriore da qui a fine anno è prevista alla voce ‘incarichi e consulenze’ Risposta: poco meno di 600 mila euro”.

“Secondo voi, a fronte della richiesta che ancora ieri ho ribadito, insieme ad altri, e come faccio da settimane, hanno previsto di chiedere un parere legale di alto livello (costo ipotizzabile 30/40 mila euro) per sapere come intervenire sul sistema porta a porta, sul piano Contarina, sulle modifiche al contratto di servizio, insomma, al piano che durerà 15 anni e vale oltre 200 milioni di euro? Risposta: manco per idea“.

“Insomma, neppure davanti all’evidenza, a palesi discriminazioni tra cittadini, a fronte di quasi 600 mila euro che spendiamo per farci assistere, farsi consigliare, farci progettare per i prossimi sei mesi, non ne spendiamo 30 mila nella cosa che sarebbe più utile in questo momento per la città. Io lo trovo pazzesco e non giustificabile“.