Savona, mercoledì 11 giugno al via i lavori di riqualificazione di corso Italia

Savona. Mercoledì 11 giugno inizieranno i lavori di riqualificazione dell’ultimo tratto pedonale di corso Italia (compreso tra via Cesare Battisti e via dei Vegerio). Come prima cosa verrà allestito il cantiere da parte della società vincitrice dell’appalto, la Giuggia Costruzioni, con sede a Mondovì.

Dunque manca sempre meno al via dei lavori che dovranno non soltanto provvedere al restyling secondo quanto previsto dal progetto esecutivo di Sinapsi architettura di Alassio, ma dovranno anche provvedere al rifacimento totale dei sottoservizi stradali, dalle acque bianche alle acque nere fino alla rete dell’acquedotto.

Per quanto riguarda i lavori previsti dal progetto di Sinapsi, oltre a quelli relativi al rifacimento totale dei sottoservizi, vale la pena di ricordare: la rimozione dell’asfalto e la sua sostituzione con una pavimentazione in pietra in continuità e alla stessa quota rispetto a quella dei marciapiedi esistenti; l’installazione di nuovi arredi urbani, come le due lunghe panche con le sedute in legno, una nella parte iniziale della via (verso via Battisti) e l’altra in corrispondenza del passaggio di collegamento con via dei Mille; la riqualificazione del verde, anche grazie all’ampliamento delle aiuole; il rifacimento dell’illuminazione; la regolamentazione dell’ingresso nella via con dissuasori tipo pilomat.

Con l’avvio dei lavori, l’area sarà delimitata da transenne e dispositivi luminosi regolari, al fine di garantirne la visibilità anche nelle ore notturne.

La durata prevista dei lavori è di 7 mesi, mentre l’importo complessivo dell’intervento è di 914mila euro, in parte finanziato con contributo regionale sul Fondo di Sviluppo e Coesione (500mila euro) e in parte con risorse comunali.