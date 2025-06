Savona, Lega all’attacco: “Assurdo che il Comune conceda spazi pubblici per la festa islamica”

“È inaccettabile che il Comune di Savona abbia autorizzato l’utilizzo del centro sportivo Bacigalupo per la celebrazione della festa islamica del sacrificio, nota come Eid al-Adha. Si tratta di un grave errore: si dà spazio pubblico a una religione che non ha alcun accordo con lo Stato italiano, contrariamente ad altre confessioni regolarmente riconosciute”.

Lo dichiarano la vice segretaria della Lega Silvia Sardone e il commissario provinciale della Lega Dario Ghezzi, commentando la richiesta approvata dal Comune.

“Ancora una volta – proseguono – assistiamo a un pericoloso atto di sottomissione culturale: mentre nelle nostre scuole si tolgono crocifissi e si ridimensionano le tradizioni cristiane per ‘non offendere’, si spalancano le porte a manifestazioni legate a un Islam radicale che, in molti casi, non riconosce i nostri valori democratici”.

“È un segnale di cedimento politico e identitario che contribuisce al processo di islamizzazione dell’Europa. Le istituzioni devono tutelare la nostra cultura, non metterla da parte in nome di un finto multiculturalismo”.