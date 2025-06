Savona, la programmazione degli eventi al Santuario

Savona. L’estate 2025 a Savona sarà ricca di eventi: protagonista non solo il centro città, ma anche i quartieri. A Santuario sono molte le attività in programma, come dichiara l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro: “Per il terzo anno la suggestiva Piazza del Santuario torna a vivere, grazie ad un ricco calendario che spazia dalle osservazioni astronomiche, escursioni culturali ed ambientali, letture, teatro, alle iniziative musicali di grande richiamo”.

Una grande varietà di iniziative, che ha lo scopo di valorizzare il Santuario come luogo di cultura ma anche un contenitore adatto alla realizzazione di eventi ed intrattenimento per tutte le fasce di età.

Le proposte estive, pensate per coinvolgere residenti e visitatori, puntano a far riscoprire l’identità storica e paesaggistica della zona, creando occasioni di socialità, apprendimento e svago.

La programmazione dell’estate 2025 al Santuario nasce dall’unione di diverse realtà del territorio, come sottolinea l’Assessore Negro: “La bella sinergia fra operatori locali, cittadini ed Associazioni, coordinati dal Tavolo del Santuario che vede il Comune, Opere Sociali e Diocesi insieme, ancora una volta dimostra come le buone pratiche di lavoro condiviso non possano che portare buoni frutti”.

Il calendario degli eventi, si propone di offrire appuntamenti settimanali gratuiti e accessibili, in grado di animare la frazione con proposte culturali di qualità e con attenzione particolare al rispetto dell’ambiente e all’inclusione sociale.

MERCOLEDI’ 2 LUGLIO ore 21,00 RIVIERA JAZZ AND BLUES

Concerto

A cura di Raindogs

GIOVEDI’ 3 LUGLIO ORE 20,30

RASSEGNA AUTORI IN GIOCO – LIBRERIE PAOLINE

“Scienza e coscienza” Presso Piazza del Santuario

Riflettiamo in che modo l’integrazione delle conoscenze scientifiche con quelle spirituali potrebbe contribuire alla crescita dell’essere umano, aiutandolo nel suo rapporto con se stesso e con gli altri. Con Armanda Scaiola, Roberto Fiaschi, Ugo Ghione, Nathan Zazzu

GIOVEDÌ 10 LUGLIO

ESCURSIONE CON OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE

LUNA PIENA A S. BARTOLOMEO DEL BOSCO

– Ore 17,30 Riserva Naturale dell’Adelasia

– Ore 20,30 cena al sacco

– Ore 21,30 osservazione della luna nei prati di S.Bartolomeo del bosco Con Paola Bussino e Ugo Ghione

SABATO 19 LUGLIO ESCURSIONE

ORE 9,00

Il Nemus Savonese e la chiesetta di S.Michele Con Paola Bussino

prenotazione: 3490936366

DOMENICA 20 LUGLIO ore 20,00 IL PARCO DELLE FAVOLE

“Inside Out”

A cura di Nati da un Sogno

DOMENICA 20 LUGLIO LABORATORIO

Di Imelda Bassanello

Restauro delle sagome presepali che nel periodo natalizio vengono esposte lungo il percorso tra Lavagnola e oltre Santuario

Presso: Salottino di Santuario

MERCOLEDI’ 23 LUGLIO ore 21,30

FESTIVAL INTERNAZIONALE MANDOLINISTICO Terza Edizione

Acustico Napoletano

A cura di Accademia Internazionale Italiana di Mandolino

VENERDÌ 25 LUGLIO OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE NEBULOSE E GALASSIE

ORE 21,00 conferenza ed osservazione del cielo Con Ugo Ghione

prenotazione: 3477123570

SABATO 2 AGOSTO TEATRO E PSICOLOGIA

Spettacolo teatrale scritto da Piero Germini per la regia di Daniela Liaci A cura di Effetto Suono APS e Integra-Azione

LUNEDÌ 4 AGOSTO ESCURSIONE

Ore 16 Naso di Gatto e dintorni Con Paola Bussino prenotazione: 3490936366

GIOVEDÌ 7 AGOSTO

ESCURSIONE CON OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE

LUNA PIENA A S. BARTOLOMEO DEL BOSCO

– Ore 17,30 Riserva Naturale dell’Adelasia

– Ore 20,30 cena al sacco

– Ore 21,30 osservazione della luna nei prati di S.Bartolomeo del bosco Con Paola Bussino e Ugo Ghione

prenotazione: 3490936366

VENERDÌ 22 AGOSTO OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE NEBULOSE ED AMMASSI STELLARI

Ore 21,30 conferenza ed osservazione del cielo Con Ugo Ghione

prenotazione: 3477123570

DOMENICA 24 AGOSTO

CONFERENZA E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

“Le galee dei Doria e antichi velieri”

Modelli navali restaurati al Santuario di Savona ore 21, Sala Azzarie

Curatrice della mostra: Magda Tassinari Restauratrice: Anna Graffione

GIOVEDÌ 28 AGOSTO ESCURSIONE

Ore 9

Anello dei Papi Con Paola Bussino

prenotazione: 3490936366

SABATO 6 SETTEMBRE ore 21,30

FESTIVAL INTERNAZIONALE MANDOLINISTICO Terza Edizione

Orchestra a Plettro Senese “Alberto Bocci”

A cura di Accademia Internazionale Italiana di Mandolino

SABATO 6 – DOMENICA 7 SETTEMBRE FIERA DI SAN BARTOLOMEO

Fiera del bestiame, stand e varie iniziative presso San Bartolomeo

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE ESCURSIONE

Ore 16 la via del Santuario

Con Paola Bussino e Roberto Fiaschi prenotazione: 3490936366

DOMENICA 21 SETTEMBRE CONCERTO MISSA BREVIS

A cura di Comami Musica Presso Basilica del Santuario

DOMENICA 28 SETTEMBRE

ESCURSIONE

Ore 9 Il Nemus Savonese fino alla chiesetta di S.Michele Con Paola Bussino

prenotazione: 3490936366